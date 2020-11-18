Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 ноября 2020 года: рекордное число вылечившихся

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 14235 (+176)
Всего выздоровлений: 13195 (+436)
Умер: 70 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области сегодня, 18 ноября, выписалось рекордное количество человек, переболевших коронавирусом. Больничный закрыли 436 жителей региона. Заболели COVID-19 176 ярославцев.
Госпитализировано на данный момент 2004 пациента: 514 с подтвержденной инфекцией и 1490 – с типичной клиникой COVID-19.
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Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6740;
Рыбинск – 2239;
Ростовский МР - 819;
г.о. Переславль-Залесский - 742;
Тутаевский МР - 604;
Ярославский МР - 485;
Угличский МР - 388;
Гаврилов-Ямский МР – 345;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 306;
Пошехонский МР - 266;
Борисоглебский МР - 260;
Мышкинский МР - 153;
Некоузский МР - 142;
Даниловский МР - 129;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 85;
Первомайский МР - 69;
Любимский МР – 49.