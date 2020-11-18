Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 ноября 2020 года: рекордное число вылечившихся

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 14235 (+176)

Всего выздоровлений: 13195 (+436)

Умер: 70 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области сегодня, 18 ноября, выписалось рекордное количество человек, переболевших коронавирусом. Больничный закрыли 436 жителей региона. Заболели COVID-19 176 ярославцев.

Госпитализировано на данный момент 2004 пациента: 514 с подтвержденной инфекцией и 1490 – с типичной клиникой COVID-19.

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Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6740;

Рыбинск – 2239;

Ростовский МР - 819;

г.о. Переславль-Залесский - 742;

Тутаевский МР - 604;

Ярославский МР - 485;

Угличский МР - 388;

Гаврилов-Ямский МР – 345;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 306;

Пошехонский МР - 266;

Борисоглебский МР - 260;

Мышкинский МР - 153;

Некоузский МР - 142;

Даниловский МР - 129;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 85;

Первомайский МР - 69;

Любимский МР – 49.