Извозчик, отвези меня домой: ярославцам расскажут об их правах и обязанностях в такси

Как должен себя вести пассажир и как – водитель, объяснят специалисты Роспотребнадзора Фото: Иван МАКЕЕВ

До 30 ноября ярославцы могут задать вопросы, связанные с услугами такси специалистам регионального Управления Роспотребнадзора. Обращения принимаются ежедневно кроме субботы и воскресенья с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 по телефонам 8(4852)73-81-39 и 73-38-36.

Кстати, в последнее время между водителями такси и пассажирами возникают споры по поводу поездок с детьми: должен ли взрослый сообщать, что вместе с ним поедет ребенок и может ли водитель уехать с заказа, только там узнав о юном пассажире. По правилам, при оформлении заявки необходимо сообщать диспетчеру о перевозке детей младше 12 лет, а также о необходимости иметь в машине детские удерживающие системы, которые подходят под возраст ребенка. Подробности также можно узнать на горячей линии.

Кстати, если по каким-то причинам водитель не может доставить пассажира до места назначения, оплата происходит до места высадки. Как расплачиваться с таксистом, если сам пассажир изъявил желание выйти, расскажут сотрудники Роспотребнадзора.

В легковом такси можно провозить собак, что бы ни говорили водители. Но животное должно быть в наморднике, а хозяин обязан позаботиться о подстилке. Мелких птиц и зверей можно перевозить в клетках с глухим дном. И живность не должна мешать таксисту управлять машиной и пользоваться зеркалами заднего вида.

Если есть жалобы на работу такси, их можно направить в департамент транспорта Ярославской области. Телефон ведомства: 8(4852)78-63-95.