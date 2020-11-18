Ученье и труд все перетрут!

Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка. ФОТО: из личного архива

- Я оканчивал школу в сложных девяностых и поступил в Костромской университет. Выбрал экономический факультет и специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит» по прагматическим соображениям - она была наиболее востребованной на рынке труда, позволяла найти работу в широком спектре организаций. Для меня это было важно: родители - педагоги, материальная ситуация в нашей семье, как и у всех преподавателей, была непростой. Приходилось думать о заработках.

Что было сложным в учебе? Школу я окончил в 15 лет, дважды переходя на класс старше. Соответственно и в школе, и в вузе я был самым младшим. В этом возрасте 2-3 года много значат! Пришлось, например, заняться спортом - при росте 185 см и весе 60 кг сложно было «отстаивать» свою точку зрения.

В «конкурентной среде» пришлось наращивать мускулатуру и приобретать определенные навыки. Помогли силовые тренировки с отягощениями и бокс, другие виды спорта. Это был полезный опыт.

Второй момент заключался в том, что на втором курсе я пошел работать - времена-то были трудные. Первым местом работы была «позиция» разнорабочего на стройке, потом я был ночным сторожем. А вообще, кем только не подрабатывал - радиоведущим, мерчендайзером, промоутером, рекламным агентом, торговым представителем, занимался ландшафтным дизайном, организовывал проведение корпоративов…

Я достаточно быстро понял, что при всем многообразии вариантов и насыщенности студенческой жизни нужно сосредоточиться на своей специальности, нажимая и на работу, и на учебу. В дипломе у меня только пятерки - я был лучшим выпускником вуза в тот год. Это не всегда легко давалось. Я учился в школе с гуманитарным уклоном, и точные науки были сложны для меня. Чтобы разобраться с высшей математикой, пришлось на неделю закрыться в комнате - не выходить до тех пор, пока все не уложил по полочкам. Зато и ощущения были супер - я понял, что невыполнимых задач практически нет, если ты сосредоточишься! Вообще, это очень важно – не бояться, а системно действовать.

На третьем курсе я уже начал работать по специальности - бухгалтером, финансистом. А в Сбер попал по интересному стечению обстоятельств.

Прошел собеседование в Министерстве экономического развития, которым в те времена руководил, кстати, Герман Греф. Информация обо мне попала в базу данных. Когда в Костромское отделение Сбера пришел новый управляющий, он пригласил меня - буквально со студенческой скамьи. Тогда я думал, что проработаю в банке пару месяцев, но, как видите, это продолжается многие годы.

Чего я бы пожелал сегодняшним студентам? Прежде всего - цените свое студенческое время! Оно быстротечно. Я, например, сейчас кое о чем жалею, можно было и жить понасыщеннее, и заниматься побольше. Во-вторых, если ваша специальность прикладная, как можно быстрее начинайте работать, применяйте свои знания на практике, иначе они хуже осваиваются и быстро забываются. В-третьих, старайтесь на втором-третьем курсе попасть на практику в ту сферу, где собираетесь трудиться. Чем раньше вы изберете для себя направление деятельности, чем раньше стартуете - тем больше шансов на успех.

И еще: будьте готовы учиться всю жизнь. Мы в Сбере занимаемся этим постоянно. В этом году я сам прошел уже 8 обучающих курсов. Жизнь не стоит на месте, и нужно ей соответствовать. Сбер помогает в этом всем желающим - на наших интернет-ресурсах вы можете найти различные обучающие курсы. Каждый из них в первую очередь апробирован на нас самих. Получайте новые знания - это интересно, к тому же становится вашим дополнительным преимуществом.