Физика и лирика

Высокие позиции вуза в рейтингах - заслуга преподавателей и студентов. ФОТО: из личного архива

- Мне было легко выбрать профессию – я с детства хотел заниматься физикой. И занимался ею. Сложно сказать, что на это повлияло. Может быть, отчасти унаследованное отношение к учебе – мои мама и бабушка были школьными учителями математики.

Может быть, книжки про космос. А еще – документальные, научно-популярные фильмы, которых в советское время снимали очень много. Их показывали по утрам. Я учился в школе во вторую смену и, когда родители уходили на работу, иногда садился к телевизору…

В то время были популярны заочные школы – учебную литературу и задания вузы присылали по почте, а ты таким же образом отправлял преподавателям ответы. Я так занимался в МФТИ и МГУ. А потом поступил на физический факультет ЯрГУ им. П.Г.Демидова и ни разу не пожалел об этом. Выяснилось, что уровень преподавания у нас не уступает московскому. Физикой я занимаюсь и сейчас.

Что запомнилось в студенческой жизни? На 3-м курсе я женился – у нас была классическая студенческая семья, - родился ребенок. Конечно, непросто учиться, когда не высыпаешься. Но в целом проблем не было, поскольку мне было интересно. А еще запомнилось то, как мы часто собирались в общежитии у ребят, которые там жили, вместе обсуждали общие темы, «разгрызали» сложные задачи, помогали друг другу… Работа в команде очень объединяет, мы с удовольствием общаемся и сейчас.

Михаил Чистяков, доцент, проректор по стратегическому развитию ЯрГУ им. П.Г.Демидова. ФОТО: из личного архива

А еще – поездка «на картошку», всевозможные мероприятия…

После выпуска я закончил аспирантуру, работал в вузе, а потом и в других организациях. Сначала – в Управлении Роскомнадзора по Ярославской области, затем в правительстве Ярославской области – возглавлял Управление информационных ресурсов, был первым заместителем директора департамента информатизации и связи. Все это время я продолжал преподавать, поэтому возвращение на постоянную позицию в ЯрГУ было естественным и комфортным. Впрочем, заниматься я стал совершенно другим направлением – вопросами, касающимися развития университета. Это все, что связано новыми формами образования, сетевого взаимодействия, цифровой трансформацией университета. То, что позволяет двигать ЯрГУ вперед и позиционировать его относительно других университетов.

Нужно отметить: высокие позиции нашего вуза в различных рейтингах – это в первую очередь заслуга преподавательского состава, студентов и аспирантов ЯрГУ им. П.Г.Демидова. В основном рейтинги формируются исходя из показателей, касающихся научной и образовательной составляющих деятельности университета, трудоустройства выпускников. Свою роль играет и то, что нам удалось привлечь к сотрудничеству компании IT- и иных профилей, заинтересованные в наших студентах. К примеру, сейчас у нас есть 9 базовых кафедр, среди них кафедры Сбера, ВТБ, Тензора, НПО Криста и другие. Это дает студентам ряд преимуществ: конкурентоспособность, высокий процент трудоустройства, соответствие приобретенных знаний и умений требованиям рынка, возможность учиться у ведущих специалистов отрасли и познакомиться со спецификой профессии во время учебы.

Как я отношусь к тому, что студенты совмещают учебу с работой? Я не могу полностью это поддерживать. Все зависит и от факультета, и от специальности, и от самого человека – насколько он дисциплинирован и сосредоточен. К примеру, айтишники и прикладные математики начинают работать довольно рано, и зачастую им это не мешает в учебе. В то же время нужно понимать, что классический университет призван давать студентам фундаментальные знания. Впоследствии это позволяет им быстрее адаптироваться к новым вещам – ты не просто осваиваешь какие-то из быстро меняющихся технологий, а понимаешь основные принципы, на которых они строятся, и сам способен их развивать и создавать. Об этом забывать не следует.