Поверь в мечту…

Московская ветеринарная академия им. Скрябина, 1994 год. Торжественное вручение дипломов. Выступление Телька З.С. ФОТО: из личного архива

Почему-то желание преподавать в техникуме у меня сформировалось еще в школьные годы. Даже затрудняюсь сказать почему, я вовсе не из учительской семьи. Но для этого нужно было получить академический диплом. Поступить во Львовский университет не получилось, и с Западной Украины я в 1982 году приехал в Великосельский совхоз-техникум, чтобы затем получить высшее образование, поступив в ордена Трудового Красного Знамени Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. Кстати, со временем то детское желание преподавать даже подзабылось (я работал в сельхозпроизводстве), но не ушло. И когда в 2009 году меня назначили директором родного Великосельского колледжа, я с удивлением понял, что мечты сбываются, если ты выбрал свою специальность и идешь по этому пути.

Чем запомнились студенческие годы в техникуме? Тогда не было отсрочек, и я быстро оказался в армии, служил в Казахстане, на испытательном полигоне Ракетных войск стратегического назначения. А когда вернулся в техникум, сложилась забавная ситуация. Я был уже «взрослым дядей», а вокруг - ребятишки, в большинстве своем поступившие после 8-го класса. Причем в Великое Село ехали учиться абитуриенты со всей страны - молдаване, украинцы, гагаузы, чеченцы, дагестанцы… Помню, что у нас насчитывалось 44 национальности. Большой разномастный коллектив. Так получилось, что я отвечал и за физкультуру, и за дисциплину. Чтобы ребята не опаздывали на учебу, я после своей утренней пробежки проходил по домам, где они снимали жилье, и будил студентов. Поначалу это не всем нравилось, даже до конфликтов доходило, но потом привыкли. И сейчас мы немало общаемся - многие остались работать и в Ярославской области, и в соседних регионах России.

Вообще, жизнь у нас била ключом. Мы много времени проводили на производстве, практиковались, занимались в кружках, спортом, выступали на областных соревнованиях по игровым видам - эти традиции и сейчас сохраняются в колледже. А еще в составе комсомольской народной дружины дежурили на дискотеках, киносеансах и т.д. Конечно, все это сплачивало!

Поскольку моей целью было поступление в академию, я старался хорошо учиться. А что для этого нужно? Сосредоточиться и трудиться. Без упорства и желания работать никакие способности и таланты результата не принесут.

Очень важны целеустремленность и стабильность - хуже нет, чем догонять упущенное. В итоге техникум я окончил на одни пятерки, с красным дипломом, чем немало удивил приемную комиссию в академии. «В техникумах обычно так не учатся», - сказали мне. Не скрою, было приятно таким образом вызвать удивление у столичных преподавателей.

У меня быстро сложилась семья, я заочно учился в академии и работал в совхозе - сначала бригадиром на ферме, потом ветеринарным врачом, начальником животноводческого комплекса… А в конце концов меня пригласили в мой родной Великосельский колледж преподавателем, затем - заведующим заочным отделением, заместителем директора по учебной работе и, наконец, директором.

Чего я желаю студентам сегодняшнего дня? Сделать осознанный выбор профессии. И, придя учиться в колледж или вуз, полностью отдаваться этому процессу - и собственно учебе, и участию в студенческой жизни, и саморазвитию. Сейчас для этого существует огромное количество возможностей - значительно больше, чем было у нас, когда не существовало ни интернета, ни отличных конкурсов, таких как «Ворлдскиллс», HI-TECH и других, в которых с успехом участвуют наши ребята. Свободы выбора и возможностей для реализации сейчас много. Главное - правильно ими пользоваться, не разбрасываться, не терять время. А для этого, на мой взгляд, важно сформировать, представить себе свою мечту, во всяком случае мне это помогало. Эта мечта даже может казаться несбыточной, но если ты видишь цель и идешь к ней, то достигнешь результата.