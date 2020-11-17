Убийце настоятеля в Переславском монастыре дали 15 лет «строгача»

Авдееву вынесен приговор. ФОТО: Ярославский областной суд

Сегодня, 17 ноября, в Ярославском областном суде был вынесен приговор Александру Авдееву, которого обвиняли в убийстве игумена Даниила, настоятеля свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля. Кроме того, подсудимый был признан виновным в краже в особо крупном размере и незаконном проникновении в жилище с применением насилия. По совокупности статей Авдеев получил 15 лет строго режима.

Чудовищная расправа над священником произошла 7 июля 2016 года. Подсудимый, уроженец Владивостока, вошел в келью к отцу Даниилу и несколько раз ударил его ножом по голове и телу. После этого Авдеев обыскал помещение и взял все деньги, которые хранились у настоятеля и предназначались для нужд храма. Жизнь настоятеля монастыря «стоила» 1,1 миллиона рублей.

На протяжении нескольких лет правоохранители искали правду и преступника. Выдвигалось несколько версий, в том числе и ритуальное убийство. Однако все оказалось прозаичнее: злоумышленник пошел на дело ради наживы. Чтобы его найти, следователи проверили более трех тысяч человек, каждый мог быть причастен к преступлению: священника, по роду его деятельности, окружали не только благочестивые прихожане, но и наркоманы, судимые и прочие сомнительные личности. Сотрудники правоохранительных органов провели и изучили более 430 судебных экспертиз.

- В совокупности эти доказательства подтвердили причастность Авдеева к совершенному преступлению. Впоследствии в ходе проверки показаний на месте обвиняемый рассказал о его обстоятельствах, - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Авдеев признался в преступлении. Почему он это сделал, мужчина до сих пор и сам не понимает.

- Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить даже самому себе, - сказал он перед оглашением приговора.

Александр Авдеев в это время отбывал наказание – в 2018 году его приговорили к 6 годам за совершение аналогичного преступления. За три года до нападения на игумена Даниила Авдеев жил в монастыре, но на путь исправления так и не встал.

- Во время отбывания наказания у мужчины были изъяты образцы ДНК, на основании которых через федеральную базу удалось установить его причастность к убийству священника, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал, но отрицал, что пошел на преступление из-за корыстных побуждений. Прокуратура просила для него 23 года лишения свободы, однако, суд существенно уменьшил срок до 15 лет. Их Авдеев проведет в колонии строгого режима.