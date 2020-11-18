Ярославская область приступает к глобальной модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году

Анатолий Гулин: - Наша программа разрабатывалась в течение года, но в итоге она у нас получилась лучшей в стране, как было отмечено Минздравом РФ. Фото: Правительство Ярославской области

С первичным звеном здравоохранения в первую очередь сталкивается человек, нуждающийся в медицинских услугах, - будь это лечение или профилактика. Именно поэтому Президент РФ Владимир Путин поставил задачу модернизировать службу, сделать ее доступной для всех жителей. Поэтому вопросы обеспечения «первички» соответствующей материально-технической базой и квалифицированными кадрами находятся под личным контролем главы региона. Об этом и о региональной программе преобразований первичного звена, которую Минздрав рекомендовал брать за образец другим территориям, «КП» - Ярославль» рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Модернизация в комплексе

- Анатолий Николаевич, что представляет собой программа, кто над ней работал и каковы основные мероприятия реформирования первичного звена здравоохранения нашего региона?

- Разработать такую глобальную программу один департамент здравоохранения и фармации не мог. Поэтому по поручению губернатора решением правительства региона была создана межведомственная рабочая группа, которая рассматривала вопросы модернизации комплексно. Требовалось понимать не только, какое необходимо оборудование, но и в какое здание оно будет поставлено и в каком состоянии (нормальном или аварийном) это здание находится. А также знать, какие там дороги и другая инфраструктура. Учитывались все факторы, влияющие на оказание медицинской помощи. Например, на расстоянии 7-8 километров от районного центра имеется населенный пункт. Если там проживает всего 10-20 человек, мы предусматриваем обслуживание данного населенного пункта выездными мобильными бригадами. Там, где население составляет 345 человек, создается ФАП. В нем работает фельдшер, мы его оснащаем автотранспортом. На этом автотранспорте он обслуживает не только свой участок, но и тот, который прикреплен к нему, где проживают 10, 15, 20 человек. Выезжает, регулярно осматривает их. Еще мы предусмотрели в своей программе оснащение шаттлами ряда лечебных учреждений уровня районных поликлиник. Это такие автобусы, которые будут выезжать в населенный пункт, где проживает небольшое количество жителей, до 100 человек, и оттуда их уже будут доставлять в районную поликлинику для профилактического осмотра и диспансеризации. В рамках программы будет приобретено 175 единиц транспортной техники для доставки медработников к пациентам, живущим в удаленных населенных пунктах, а также 14 автомобилей скорой медицинской помощи. Мы оснастим транспортом ФАПы, врачебные амбулатории, районные поликлиники, офис врача общей практики, чтобы медработники на этом транспорте могли выезжать и обслуживать прикрепленное к ним население.

Наша программа разрабатывалась в течение года, но в итоге она у нас получилась лучшей в стране, как было отмечено Министерством здравоохранения на одном из совещаний. Поэтому и рекомендовано всем субъектам Российской Федерации брать ее за образец.

Не стоять часами в очереди

А очередей в поликлиниках региона быть не должно. Фото: Полина Вачнадзе

- Программа получилась очень объемной, комплексной. А какой объем финансирования требуется для реализации всех пунктов программы?

- Программа действительно масштабная, естественно, за один в год ее в жизнь не претворить. Поэтому она рассчитана на пять лет. Начнем в новом, 2021-м, завершим в конце 2025-го. Реализация программы потребует 5,6 миллиарда рублей. Начиная с 2021-го мы должны будем в год осваивать более 1 миллиарда рублей по разным направлениям. Оборудование потребуется самое разное, в зависимости от необходимости и статуса медицинской организации. Станем проводить капитальные ремонты, а также займемся строительством. Предстоит только возвести с нуля 64 модульныхобъекта. Из них 52 ФАПа - это новые модульные конструкции, 9 врачебных амбулаторий, построить одну поликлинику.

- Мы сегодня в основном говорим об оказании первичной медпомощи на селе, где она наименее доступна для обычных людей. Кроме шаттлов, мобильных ФАПов что еще изменится для сельских жителей?

- Важно сделать так, чтобы человек из районного центра, местной поликлиники не ехал проходить УЗИ, рентген, маммографию, эндоскопические исследования, фиброгастроскопию в Ярославль или в другой крупный город, чтобы он мог эти услуги, необходимую медпомощь получить у себя. Поэтому наша задача, чтобы оборудование, необходимое для диагностики, присутствовало во всех лечебных учреждениях «первички». А пациент, почувствовав недомогание, мог записаться в поликлинику и прийти в обозначенное время, а не стоять в очереди часами, ожидая приема. Нам важно наладить механизм удаленной записи на прием пациента и пунктуального приема его в обозначенное время у соответствующего врача. В первую очередь у участкового врача, но и узких специалистов тоже. Цифровизация в данном вопросе решает проблему, вызывающую социальную напряженность в обществе.

Чем привлечь кадры?

- Какие меры будут предприняты региональными властями для решения кадрового вопроса? Хватит ли специалистов, чтобы обеспечить все направления по модернизации?

- У нас на сегодня, если взять в целом по области, в среднем 42,2 врача на 10 тысяч населения. Это считается одним из лучших показателей в Российской Федерации и в ЦФО тоже. Но проблема в том, что «где-то густо, а где-то пусто». Если крупные города Ярославской области укомплектованы неплохо, то в районах, в сельском здравоохранении, на периферии существует кадровый дефицит. Кадровую проблему мы будем решать, используя формат целевого направления. Важно, чтобы этот механизм работал, его требуется перевести в юридическую плоскость. Если ты получил целевое направление, если государство за тебя оплатило твою учебу, ты обязан отработать в том лечебном учреждении, которое направило тебя на учебу, чего зачастую не происходит сейчас. Но наша задача - не только побудить молодого человека вернуться в глубинку, важно создать там для него условия для жизни и работы. Обсуждение программы модернизации проходило в том числе и на медицинском экспертном совете при губернаторе, где все это было озвучено. Молодой человек приезжает в село, у него зарплата небольшая, надо дать подъемные. Сейчас работает программа «Земский врач», когда доктор получает 1 миллион, а фельдшер, который приезжает, - 500 тысяч рублей. Также молодой специалист должен понимать, что будет работать в современной медицине, следовательно, ему необходимо уметь пользоваться диагностическим и лечебным оборудованием. Это тоже решает программа модернизации.

Лечить на современном уровне

Специалисты первичного звена должны работать на современном медоборудовании. Фото: Правительство Ярославской области

- Как изменится наша жизнь через пять лет после полной реализации программы модернизации?

- Наша задача сделать так, чтобы изменения в первичном звене здравоохранения почувствовал каждый ярославец, который, обратившись в поликлинику, не стоял бы в очереди и получил полный набор медицинских услуг, а не искал оказания дополнительной помощи за пределами этого учреждения - в частных медорганизациях за деньги. В поликлинике он должен быть полностью обследован на современном оборудовании, получить необходимое лечение, медикаменты, а если надо, направлен в стационар, был там обследован и пролечен на современном уровне. Уверен, мы сможем этого добиться.