Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 ноября 2020 года: от COVID-19 умер еще один человек

Количество заболевших продолжает расти. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 13887 (+174)

Всего выздоровлений: 12595 (+125)

Умер: 70 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Согласно данным оперативного штаба, в Ярославской области от коронавируса скончалась 81-летняя женщина.

Число заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 174 человека. При этом выздоровели и выписались 125 ярославцев.

В настоящее время госпитализированы 2036 пациентов. 528 из них с подтвержденным коронавирусом, 1508 с типичной клиникой заболевания.

На карантине после контакта с заразившимися находятся 4587 человек.

Статистика распространения COVID-19 по региону на сегодняшний день такова:

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 6558;

Рыбинск - 2177;

Ростовский МР - 771;

г.о. Переславль-Залесский - 730;

Тутаевский МР - 604;

Ярославский МР - 479;

Угличский МР - 378;

Гаврилов-Ямский МР - 345;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 295;

Пошехонский МР - 263;

Борисоглебский МР - 259;

Мышкинский МР - 152;

Некоузский МР - 142;

Даниловский МР - 127;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР - 45.