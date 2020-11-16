Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 ноября 2020 года: от COVID-19 умер еще один человек

Количество заболевших продолжает расти. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 13887 (+174)
Всего выздоровлений: 12595 (+125)
Умер: 70 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Согласно данным оперативного штаба, в Ярославской области от коронавируса скончалась 81-летняя женщина.
Число заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 174 человека. При этом выздоровели и выписались 125 ярославцев.
В настоящее время госпитализированы 2036 пациентов. 528 из них с подтвержденным коронавирусом, 1508 с типичной клиникой заболевания.
На карантине после контакта с заразившимися находятся 4587 человек.
Статистика распространения COVID-19 по региону на сегодняшний день такова:
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 6558;
Рыбинск - 2177;
Ростовский МР - 771;
г.о. Переславль-Залесский - 730;
Тутаевский МР - 604;
Ярославский МР - 479;
Угличский МР - 378;
Гаврилов-Ямский МР - 345;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 295;
Пошехонский МР - 263;
Борисоглебский МР - 259;
Мышкинский МР - 152;
Некоузский МР - 142;
Даниловский МР - 127;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР - 45.