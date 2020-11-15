Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 ноября 2020 года: 173 человека заболели, 58 - вылечились

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 13713 (+173)

Всего выздоровлений: 12470 (+58)

Умер: 69 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области число заболевших за сутки вновь существенно превышает количество вылечившихся: 173 против 58 ярославцев. Увеличилось и количество госпитализированных: вчера их было 1936, сегодня уже 1959. У 528 COVID-19 подтвержден, у 1431 пациента имеются все признаки болезни.

На карантине после контакта с заболевшими сейчас находятся 4519 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6482;

Рыбинск – 2135;

Ростовский МР - 760;

г. о. Переславль-Залесский - 730;

Тутаевский МР - 595;

Ярославский МР - 476;

Угличский МР - 375;

Гаврилов-Ямский МР – 338;

Некрасовский МР - 316;

Рыбинский МР - 289;

Пошехонский МР - 261;

Борисоглебский МР - 255;

Мышкинский МР - 151;

Некоузский МР - 138;

Даниловский МР - 127;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР - 45.