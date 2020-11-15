Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 ноября 2020 года: 173 человека заболели, 58 - вылечились

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 13713 (+173)
Всего выздоровлений: 12470 (+58)
Умер: 69 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области число заболевших за сутки вновь существенно превышает количество вылечившихся: 173 против 58 ярославцев. Увеличилось и количество госпитализированных: вчера их было 1936, сегодня уже 1959. У 528 COVID-19 подтвержден, у 1431 пациента имеются все признаки болезни.
На карантине после контакта с заболевшими сейчас находятся 4519 человек.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6482;
Рыбинск – 2135;
Ростовский МР - 760;
г. о. Переславль-Залесский - 730;
Тутаевский МР - 595;
Ярославский МР - 476;
Угличский МР - 375;
Гаврилов-Ямский МР – 338;
Некрасовский МР - 316;
Рыбинский МР - 289;
Пошехонский МР - 261;
Борисоглебский МР - 255;
Мышкинский МР - 151;
Некоузский МР - 138;
Даниловский МР - 127;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР - 45.