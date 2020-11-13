«Отправлять голову на каникулы нельзя»: ярославцы возмущены антиковидными правилами в волковском театре

В Волковском - масочный режим и рассадка через кресло

В Ярославской области ужесточаются требования к соблюдению интикоронавирусных правил. Введена самоизоляция для лиц старше 65 лет, для кафе и ресторанов установлен «комендантский час» с 23:00 до 06:00, действует социальная дистанция и масочный режим, за соблюдением которого строго следят.

Как раз эта самая социальная дистанция и стала камнем преткновения между зрителями и работниками Волковского театра.

- Не секрет, что в свете требований Роспотребнадзора сейчас социальная дистанция у нас – тема номер раз. В Первом русском решением стала рассадка через кресло, твоим соседом с двух сторон становится картонный «федя волков». Эстетично и практично. Хорошо, не возражаю, но разум-то тоже включать нужно, а не только строго следовать букве закона. Пришел с мужем под ручку в театр (вместе проживаете, вместе едите и спите, вместе едете в одной машине), но только пересек линию зрительного зала - хоп, отпрыгнул от него на 1,5 метра, соблюдаем социальную дистанцию. В буфет вместе под ручку прогуляться тоже можно, но в зале рядом - ни-ни, - рассказывает на своей странице в «Фейсбуке» Лариса Сахарова. - Я специально купила для семьи и друзей билеты на половину ряда, от прохода до прохода, тем более, что это 1 ряд балкона, дышать можно только вперед. Можно, конечно, зловредно повернуть голову на 180 градусов, рискуя сломать шейные позвонки, и подышать несуществующими бациллами, через маску, на обитателей второго ряда, но не затем мы в театр пришли, согласитесь.

Лариса Сахарова в качестве показательного примера приводит организационный процесс в Ярославском театре кукол: если приходишь с семьей и покупаешь три билета, то три билета рядом и продадут, а по бокам оставят свободные места.

- Разумно? Очень! И требования соблюдены, и интересы зрителей не ущемлены, - считает театрал. – Конечно, в каждом учреждении свои правила, но до такой степени «отправлять голову на каникулы» все-таки нельзя.

В обсуждение этого животрепещущего вопроса включился директор Волковского театра Айрат Тухватуллин:

- Поверьте, все сотрудники театра, как и лично я, расстроены из-за формулировки, которая гласит «…театрам обеспечить 50% заполняемости зала с рассадкой через кресло…». Однако закон есть закон. Я не буду комментировать, каким таким «законным» способом уходят от данного требования другие залы в Ярославле. Я не буду комментировать, почему семье нельзя сидеть в театре рядом. Скажу лишь одно: мы – такие же заложники этой пандемии. И нам не легче от этих требований. Мы не звери, которые отыгрываются на зрителях, требуя от них выполнения «глупых» законов. Мы просто хотим, чтобы наши зрители оставались здоровыми и впредь, а мы имели бы возможность работать. Для вас.

Директор Первого русского обратил внимание на тот факт, что некоторые московские театры уже были оштрафованы и закрыты из-за несоблюдения зрителями масочного режима. Такие же санкции могут последовать и по причине неправильной рассадки.

- Вы же не хотите, чтобы подобное случилось с нашим театром? Проверки проходят постоянно и внезапно. В том числе и в части соблюдения театром требований правительства. Конечно, можно наплевать на них, как призываете вы. Но где гарантия, что завтра не выйдет новость, что Волковский театр оштрафован и закрыт из-за пренебрежения Ларисой Сахаровой и теми, кто последует ее примеру, «глупым» законом? – задает риторический вопрос Айрат Тухватуллин.