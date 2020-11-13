Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 ноября 2020 года: число заболевших растет ежедневно

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 13365 (+177)
Всего выздоровлений: 12231 (+234)
Умер: 69 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Оперативный штаб Ярославской области опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Сведения не утешительные: число заболевших растет день ото дня. Сегодня, 13 ноября, их на 177 человек больше. Цифра только увеличивается. С начала пандемии, по официальным данным, в Ярославской области COVID-19 переболели и болеют уже 13365 человек.
Нельзя не отметить и довольно высокую цифру по выздоровлениям: сегодня выписано 234 ярославца.
Госпитализировано на данный момент 1934 пациента: у 519 коронавирус подтвержден, у 1415 человек – типичная клиника болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6358;
Рыбинск – 2096;
Ростовский МР - 756;
г.о. Переславль – Залесский - 705;
Тутаевский МР - 586;
Ярославский МР - 463;
Гаврилов-Ямский МР – 338;
Угличский МР - 324;
Рыбинский МР - 289;
Некрасовский МР - 278;
Борисоглебский МР - 249;
Пошехонский МР - 234;
Мышкинский МР - 145;
Некоузский МР - 134;
Даниловский МР 126;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР - 44.