Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 ноября 2020 года: число заболевших растет ежедневно

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 13365 (+177)

Всего выздоровлений: 12231 (+234)

Умер: 69 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Оперативный штаб Ярославской области опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Сведения не утешительные: число заболевших растет день ото дня. Сегодня, 13 ноября, их на 177 человек больше. Цифра только увеличивается. С начала пандемии, по официальным данным, в Ярославской области COVID-19 переболели и болеют уже 13365 человек.

Нельзя не отметить и довольно высокую цифру по выздоровлениям: сегодня выписано 234 ярославца.

Госпитализировано на данный момент 1934 пациента: у 519 коронавирус подтвержден, у 1415 человек – типичная клиника болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6358;

Рыбинск – 2096;

Ростовский МР - 756;

г.о. Переславль – Залесский - 705;

Тутаевский МР - 586;

Ярославский МР - 463;

Гаврилов-Ямский МР – 338;

Угличский МР - 324;

Рыбинский МР - 289;

Некрасовский МР - 278;

Борисоглебский МР - 249;

Пошехонский МР - 234;

Мышкинский МР - 145;

Некоузский МР - 134;

Даниловский МР 126;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР - 44.