В Ярославской области отремонтировано более 300 километров автомобильных дорог в 2020 году

На заседании присутствовали представители исполнительной власти и подрядных организаций. Фото: Правительство Ярославской области

Итоги сезона с журналистами сегодня, 12 ноября, обсудили председатель правительства региона Дмитрий Степаненко, его заместитель Виктор Неженец, представители подрядных организаций, общественности.

– Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли Ярославской области меняется к лучшему. Только благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» каждый год растут объемы работ. Для сравнения: в 2017 году отремонтировали 76 километров дорог, в этом году – 179 километров, в плане на 2021 год – 238 километров, – сообщил Дмитрий Степаненко. – За последние три года на треть возрос и объем средств, направляемых на развитие дорожного хозяйства. Таких объемов дорожных работ в регионе не было много лет.

В 2020 году по нацпроекту, который на территории региона реализует областное правительство, приводятся в нормативное состояние 57 объектов (дороги и светофоры). По программе «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» региональным правительством предусмотрены средства в объеме 4,162 миллиарда рублей. Они направляются на круглогодичное содержание дорог и ремонт объектов, которые не включены в нацпроект, в том числе 1,15 миллиарда рублей направлено в виде субсидий муниципальным образованиям.

Также средства выделяются областным правительством по программе «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». В ее рамках проводится реконструкция трех объектов. Еще четыре ремонтируются в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

При содействии губернатора Дмитрия Миронова из федерального бюджета в 2020 году вновь были выделены средства на приведение в порядок улично-дорожной сети Рыбинска. В этом году обновлено 13 объектов. За последние три года город получил субсидии общим объемом более 1,3 миллиарда рублей. Отремонтировано порядка 50 километров дорог.

Нормативное состояние региональных дорог улучшилось с 35,4 процента в 2017 году до 40,1 процента в 2020-м, в границах Ярославской агломерации за этот же период – с 52 до 65 процентов в текущем году.

– На всех этапах работ, на всех без исключения объектах дорожной сети области осуществляется многоступенчатый контроль качества: работает технический надзор служб заказчиков, выезжают депутаты, общественность, – отметил Виктор Неженец. – Первыми выполнение работ визуально оценивают общественники, делают свои замечания. Образцы асфальтового покрытия проверяют в лаборатории. Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» контролируют федеральные кураторы. Если есть проблемы, то приходит уведомление, если нет – то, получается, дорога прошла контроль качества.

Директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев сообщил, что для сохранности автомобильных дорог на трассах региональной собственности установлены три пункта автоматизированного весогабаритного контроля транспортных средств. С целью предупреждения аварийности в этом году в два раза увеличено количество камер фотовидеофиксации. Для качественного наружного освещения на дорогах обязательно устанавливается автоматизированная система управления с дистанционным контролем.