Дмитрий Миронов: «Цифровизация – не сиюминутный тренд, а устойчивый вектор развития»

Дмитрий Миронов: - Современный подход к управлению позволяет планомерно повышать уровень жизни граждан. Фото: Правительство Ярославской области

Участников обучающего вебинара во время пленарного заседания приветствовал глава региона Дмитрий Миронов.

– Сегодня мы понимаем, что цифровизация – не сиюминутный тренд, а устойчивый вектор развития, – отметил Дмитрий Миронов. – В первую очередь современный подход к управлению, подключение передовых технологий позволяют планомерно повышать уровень жизни граждан, принимать эффективные решения и претворять их в реальность. В этом году непростая эпидемиологическая ситуация многих заставила оперативно перестроиться, освоить новые форматы взаимодействия онлайн. В результате слаженных действий государства и бизнеса удалось в кратчайшие сроки перевести на дистанционную работу и обучение сотни тысяч человек. С учетом текущей ситуации и прогнозируя возможные вызовы в будущем, мы должны оперативно обеспечивать сквозную цифровизацию. Отрадно, что IT-компании и «Яндекс», как один из лидеров цифровой отрасли, включились в решение задач, которые стоят перед государством, помогают в реализации национальных проектов и демонстрируют социальную ответственность.

В настоящее время Ярославская область активно участвует в реализации национальной программы «Цифровая экономика». Регион стал первым, где представители органов власти и бизнеса смогли лично обсудить с экспертами действенные практики по цифровизации территорий.

– В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» за два года высокоскоростным Интернетом обеспечено порядка 300 социальных учреждений, а до конца 2021 года их количество достигнет 513. Это позволит организовать в области конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных, а также автоматизировать основные социальные проекты, – рассказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая.

Мероприятие организовано в рамках соглашения о сотрудничестве, которое правительство области и компания «Яндекс» подписали 12 марта 2020 года.