«Россети Центр» вручен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

Вручение паспорта готовности. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров торжественно вручил документы, свидетельствующие об успешном завершении энергокомпаниями подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок, генеральному директору «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорю Маковскому.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все подготовительные мероприятия. Отремонтировано свыше 45 тысяч километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 12 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 71 силового трансформатора на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено более 30 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Проведено более 11,8 тысяч тренировок с оперативным персоналом, в том числе более 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления.

К ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 3905 бригад в составе 13 029 человек, 4 515 единиц автомобильной и специальной техники. В распоряжении энергетиков находятся свыше двух тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью более 60 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформирована 171 аварийно-восстановительная бригада повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 400 единиц техники, готовых в любой момент выдвинуться на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.

ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

- Качественное выполнение «Россети Центр» «Россети Центр и Приволжье» всех подготовительных мероприятий не только является залогом успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок, но и в целом способствует повышению надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны, снижению технологических потерь в сетях, сокращению количества и времени ликвидации технологических нарушений, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» исполнил все мероприятия, необходимые для успешного прохождения осенне-зимнего периода. Одним из основных условий успешного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) является реализация ремонтной программы.

В течение года энергетики филиала «Ярэнерго» отремонтировали 44 крупных питающих центрах 35-110 кВ, более 730 километров линий электропередачи всех классов напряжения, 252 трансформаторные подстанции и распределительных пункта. Заменили почти две тысячи опор ЛЭП и свыше 4,2 тысячи изоляторов. Для повышения надежности функционирования воздушных линий электропередачи было расчищено от древесно-кустарниковой растительности 1071 га просек ЛЭП. В числе значимых объектов, на которых прошел капитальный и текущий ремонты, — крупные подстанции «Поречье», «Песочное», «Макеиха», «Алтыново»; воздушные линии электропередачи «Волжская-1», «Станилово-1», «Ватолинская-1». На реализацию мероприятий ремонтной программы в 2020 году филиал направил более 227 миллионов рублей.

Значимым проектом инвестпрограммы филиала «Россети Центр Ярэнерго» в текущем году стало выполнение второго этапа реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Залесье» с заменой трансформатора 10 МВА на более мощный 16 МВА. Реконструкция объекта позволила увеличить надежность социально-значимых объектов Рыбинского района и избежать перегрузок подстанции. Также специалисты филиала реконструировали более километра кабельной линии электропередачи для повышения надежного электроснабжения Свято-Введенского Толгского женского монастыря - крупнейшего женского монастыря страны, признанного святыней паломничества. Всего введено в эксплуатацию 144 километра линий электропередачи и 12 МВА трансформаторной мощности. Строительство новых ЛЭП и трансформаторных подстанций, в частности, позволило подключить к электросетям физкультурно-оздоровительный комплекс, новые многоквартирные дома, добавить мощности стекольному заводу в городе Ярославле.

ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В рамках целевой программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) в регионе было автоматизировано технологическое управление 17 крупных подстанций напряжением 35 и 110 кВ в Ярославском, Борисоглебском, Ростовском, Рыбинском, Большесельском, Угличском, Некрасовском и других районах. Питающие центры были оснащены современным оборудованием телемеханики, релейной защиты и автоматики, а также цифровыми каналами связи.

Оперативный и ремонтный персонал филиала прошел тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур. На случай внепланового ремонта оборудования в Ярэнерго полностью сформирован аварийный запас и штат резервных источников питания из 35 дизельных генераторов, расположенных во всех районах области. В случае проведения массовых восстановительных работ к ликвидации нештатных ситуаций могут быть привлечены 167 бригад в составе 1062 человек и 223 единицы техники.