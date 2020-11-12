Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 ноября 2020 года: 1 человек умер, 169 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 13188 (+169)

Всего выздоровлений: 11997 (+250)

Умер: 69 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:0

Введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Ярославской области указом губернатора введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан старше 65 лет.

В Ярославской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса: скончался 60-летний мужчина. Число заболевших COVID-19 увеличилось на 169 человек.

Выздоровевших сегодня больше – 250 ярославцев вылечились. На карантине 4230 человек, на 65 больше, чем вчера.

Не уменьшается и количество госпитализированных на инфекционные койки: на данный момент в больницах лежат 1932 пациента, на 38 человек больше, чем вчера. У 505 больных COVID-19 подтвержден, у остальных имеются вес признаки болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6273;

Рыбинск – 2070;

Ростовский МР - 743;

г.о. Переславль-Залесский - 696;

Тутаевский МР - 576;

Ярославский МР - 463;

Гаврилов-Ямский МР – 338;

Угличский МР - 312;

Рыбинский МР - 289;

Некрасовский МР - 261;

Борисоглебский МР - 245;

Пошехонский МР - 233;

Мышкинский МР - 145;

Некоузский МР - 134;

Даниловский МР 126;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР – 44.