Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 ноября 2020 года: 1 человек умер, 169 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 13188 (+169)
Всего выздоровлений: 11997 (+250)
Умер: 69 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:0
Введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
В Ярославской области указом губернатора введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан старше 65 лет.
В Ярославской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса: скончался 60-летний мужчина. Число заболевших COVID-19 увеличилось на 169 человек.
Выздоровевших сегодня больше – 250 ярославцев вылечились. На карантине 4230 человек, на 65 больше, чем вчера.
Не уменьшается и количество госпитализированных на инфекционные койки: на данный момент в больницах лежат 1932 пациента, на 38 человек больше, чем вчера. У 505 больных COVID-19 подтвержден, у остальных имеются вес признаки болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6273;
Рыбинск – 2070;
Ростовский МР - 743;
г.о. Переславль-Залесский - 696;
Тутаевский МР - 576;
Ярославский МР - 463;
Гаврилов-Ямский МР – 338;
Угличский МР - 312;
Рыбинский МР - 289;
Некрасовский МР - 261;
Борисоглебский МР - 245;
Пошехонский МР - 233;
Мышкинский МР - 145;
Некоузский МР - 134;
Даниловский МР 126;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР – 44.