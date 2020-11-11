В Ярославле открыли проезд по Добрынинскому мосту

Около 6 часов вечера машин на мосту не наблюдалось, хотя проезд был открыт Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня вечером, 11 ноября, в Ярославле наконец-то открыли движение по Добрынинскому мосту. Как пояснили в правительстве региона, уже свободна для проезда правая его часть, и съезды в районе улицы Добрынина.

Однако около 6 часов вчера особого ажиотажа на мосту не наблюдалось: проезд действительно был открыт, однако водители не спешили опробовать обновленный путепровод. Возможно, просто не знали, что это можно сделать.

На мосту установлен скоростной режим - не выше 30 километров в час, для грузовиков тяжелее 30 тон проезд запрещен. Общественный транспорт начнет ездить по путепроводу уже завтра, 12 ноября.

- Конструкции пролетных строений прошли тщательную проверку на прочность и безопасность, получено положительное заключение экспертизы, - пояснил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

На мосту сделали тротуары и лестничные сходы, установили новое освещение, барьеры и шумоизоляционные экраны.