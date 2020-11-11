Новые ограничения из-за коронавируса в Ярославской области: запрет на ночную работу ресторанов

Кафе и рестораны должны быть закрыты для клиентов с 23:00 до 06:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Ярославской области по рекомендации Роспотребнадзора все же ввело ограничения, о которых в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Миронов говорил еще около двух недель назад.

В Ярославской области для столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания установлен запрет на проведение массовых мероприятий, если число посетителей превышает 10 человек. Кроме того, кафе и рестораны должны быть закрыты для клиентов с 23:00 до 06:00, разрешены только доставка еды и работа на вынос.

Также ночью запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятия. Исклюечения сделано только для гостиниц, санаториев и хостелов - они могут круглосуточно предоставлять горячее питание в номерах и лобби-барах.