Памятка для ярославцев: что делать, если донимают коллекторы?

Что делать, если донимают коллекторы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поводом для подготовки этого материла стала неприятная ситуация, в которую попала ярославна. Женщине позвонил неизвестный: он угрожал убийством и изнасилованием из-за долгов ее бывшего коллеги. Ярославна написала заявление в полицию, а пока там проводится проверка, судебные приставы рассказали КП, на что коллекторы имеют права, а где – превышают границу дозволенного законом.

В первую очередь, заключая кредитный договор или договор потребительского займа, обязательно храните свои экземпляры документов в течение трех лет после истечения срока договора. Все квитанции и расписки нужно хранить до тех пор, пока долг не будет полностью погашен.

- Если кредитор или профессиональный коллектор начали проводить действия, направленные на возврат просроченной задолженности, не общайтесь анонимно. Если звонивший не представился, уточните его данные, должность, полное наименование и адрес организации, которую он представляет. При личной встрече требуйте документы, - говорит в УФССП по Ярославской области.

Если кредитор, по вашему мнению, нарушает ваши права, записывайте беседу.

Если звонят слишком часто или ночью, фиксируйте точное время звонков, обратитесь к оператору связи за детализацией (в ней должны быть указаны время звонка и номер абонента).

Пресекайте попытки грубого общения, напоминайте о своем праве обратиться в полицию в случае угроз.

Коллекторы не имеют права:

- общаться с должником или писать ему сообщения с 22:00 до 08:00 в будние дни, и с 20:00 до 09:00 – в выходные;

- встречаться чаще одного раза в неделю;

- звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю и 8 раз в месяц;

- направлять сообщения более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю и более 16 раз в месяц.

Кроме того, коллектор не имеет права размещать информацию о должнике и его долге в жилых помещения, на стенах, зданиях, в Интернете, сообщать по месту работы.

В УФССП по Ярославской области работает горячая линия для ярославцев, которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов. Звонить можно в будни с 09:00 до 18:00 по телефону 8(4852)32-17-78.