Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 ноября 2020 года: больше 13 тысяч заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 13019 (+162)

Всего выздоровлений: 11747 (+214)

Умер: 68 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, за сутки еще 162 человека заразились COVID-19. Вылечились 214 ярославцев.

Госпитализировано в больницы, перепрофилированные под COVID-госпиталя, 1894 пациента: у 487 коронавирус подтвержден, у остальных есть все признаки болезни. На карантине находятся 4165 человек, которые контактировали с зараженными.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6232;

Рыбинск – 2047;

Ростовский МР - 743;

г.о. Переславль – Залесский - 683;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 448;

Гаврилов-Ямский МР – 335;

Угличский МР - 295;

Рыбинский МР - 287;

Борисоглебский МР - 242;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 225;

Мышкинский МР - 144;

Некоузский МР - 133;

Даниловский МР 124;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР – 41.