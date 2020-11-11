Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 ноября 2020 года: больше 13 тысяч заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 13019 (+162)
Всего выздоровлений: 11747 (+214)
Умер: 68 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, за сутки еще 162 человека заразились COVID-19. Вылечились 214 ярославцев.
Госпитализировано в больницы, перепрофилированные под COVID-госпиталя, 1894 пациента: у 487 коронавирус подтвержден, у остальных есть все признаки болезни. На карантине находятся 4165 человек, которые контактировали с зараженными.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6232;
Рыбинск – 2047;
Ростовский МР - 743;
г.о. Переславль – Залесский - 683;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 448;
Гаврилов-Ямский МР – 335;
Угличский МР - 295;
Рыбинский МР - 287;
Борисоглебский МР - 242;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 225;
Мышкинский МР - 144;
Некоузский МР - 133;
Даниловский МР 124;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР – 41.