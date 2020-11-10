«Зеленый день» - подарок для вас!

Фото предоставлено ПАО Сбербанк

По уже сложившейся традиции накануне праздника компания запускает дни максимальных скидок на свои продукты и сервисы.

Впервые акция под названием «Зеленый день» прошла в 2018 году.

9 ноября прошла пресс-конференция первого заместителя председателя правления ПАО Сбербанк Льва Хасиса и компаний-партнеров Сбера. Они рассказали, как пройдет «Зеленый день»-2020.

– В этом году мы празднуем свой день рождения под девизом: «В наш день рождения сделайте подарок себе» или «Позвольте сделать подарок для вас». Акция для частных клиентов пройдет 11 и 12 ноября. Для корпоративных клиентов – с 11 по 17 ноября. Впервые мы провели «Зеленый день» в 2018 году и увидели, что после его завершения миллионы людей по всей стране и десятки наших бизнес-партнёров были очень довольны его итогами, – рассказал Лев Хасис.

Отметим, что акцент Сбер делает на предложения, которыми можно воспользоваться дистанционно. Что весьма кстати в условиях пандемии.

– Наш флагманский продукт – это сервис подписки на самые интересные продукты экосистемы Сбер – СберПрайм. Музыкальный и видеостриминг, сервис электронной коммерции, delivery-club, такси и другие. Мы его представили недавно, буквально месяц назад и предложили уникальную цену: 999 рублей в год. В рамках грядущего «Зеленого дня» эту подписку можно будет оформить за те же 999 рублей, но уже на два года, – отметил Лев Хасис.

Отвечая на вопрос, что даст подписка такая обычному человеку, Лев Аронович пояснил:

– Человек получает 40 миллионов музыкальных треков. Бесплатные несколько десятков тысяч фильмов на сервисе OKKO и платное кино по сниженной цене. Товары по цене магазинов и без оплаты доставки. Ведь СберМаркет тоже входит в этот комплексный продукт.

Кстати, СберМаркет в «Зеленый день» предложит покупателям три сотни популярных товаров по специальным ценам. Когда клиент будет заходить в СберМаркет, то сможет увидеть категорию «Дешевле, чем на полке». Скидка на такие товары будут превышать 50%. В программе участвуют ведущие российские и международные бренды – Danone, Mars, «Мираторг», Unilever. Вообще к «Зеленому дню» присоединяются не только компании из экосистемы Сбера, но и партнеры – такие как McDonald’s, Xiaomi, «Эльдорадо», Lamoda, «Детский мир» и другие.

В «Зеленый день» можно будет воспользоваться интересными предложениями и на традиционные банковские продукты.

- Со своим сервисом DomClick.ru и нашими партнерами-застройщиками мы подготовили предложение на эти два дня, когда скидки до 20% на квартиры будут предоставлены в более чем 600 жилищных комплексах по всей стране. Для тех клиентов, у которых ипотека уже одобрена, квартиру можно забронировать в Зеленый день просто на сайте DomClick.ru, – рассказал Лев Хасис.

Отметим: чтобы получить максимальные скидки, нужно выполнить три простых действия:

- В период с 2 по 10 ноября авторизоваться на sber.ru по Сбер ID.

- Заполнить анкету о своих интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы получить напоминание о начале распродажи.

- Пригласить на страницу «Зелёного дня» своего друга - это подарит вам ещё несколько предложений.

Скидки, полученные за каждый из этих шагов, будут храниться в вашем личном кабинете на странице sber.ru. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября.

Важно знать и то, что для участия в «Зеленом дне» вовсе не обязательно быть клиентом Сбера. Хотя после акции вы уже вряд ли откажетесь от возможности пользоваться удобными услугами.

Добавим, что 11 ноября на сайте sber.ru проведут свои трансляции популярные блогеры. Они расскажут о новинках Сбера и тех предложениях, которые посчитали самыми интересными для себя.