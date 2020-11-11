149 лет на всех: в ярославском суде огласили приговор 15 наркоторговцам

В ярославском суде огласили приговор 15 наркоторговцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Фрунзенском суде Ярославля сегодня, 10 ноября, огласили приговор 15 обвиняемым - четырем женщинам и 11 мужчинам. Все они проходили по статьям, связанным с незаконным сбытом наркотиков и покушением на это преступление. По статье "Участие в преступном сообществе" подсудимых оправдали.

По данным следствия, все обвиняемые, пятеро из которых ране уже были судимы, с августа 2016 года по август 2018 года занимались сбытом запрещенных препаратов в крупном и особо крупном размере. Все "сделки" проходили через Интернет.

- Незаконный сбыт осуществлялся по схеме со строгим распределением ролей и функций. Одни получали крупные партии наркотиков, "оптовики - фасовщики" готовили наркотики для их продажи, а закладчики - сбывали бесконтактным способом. Кроме того, были лица, которые привлекали "кадры", а также кураторы, курьеры и другие, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Существовала и четкая иерархия, когда "нижестоящие" не знали главных "действующих лиц", по сути, "команда" состояла из двух обособленных структурных подразделений. За два года, что "работали" ярославцы, они, как считает обвинение, совершили 53 особо тяжких преступления в Ярославской и Вологодской областях. Пока шло следствие, было проведено порядка ста криминалистических экспертиз, в том числе химических, компьютерных, технических и психиатрических. У ярославцев изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков.

И вот все подсудимые услышали приговор. Самый большой срок получила Елена Волкова - ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. При поступлении дела в суд женщина была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако Волкова скрылась.

- 15 августа 2019 года мера пресечения была изменена на заключение под стражу, принято решение о розыске Волковой. 21 августа прошлого года ее задержали в аэропорту Минска, а в декабре выдали Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Остальным участникам процесса суд назначил наказания от 11,5 лет лишения свободы до 7 лет. Отбывать свои сроки они будут в колония общего и строгого режимов.