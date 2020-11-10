Двое костромских подростков грозились отрубить ребенку пальцы Фото: Олег ЗОЛОТО

Два 15-летних подростка из Галича Костромской области осуждены за вымогательство с применением насилия, сообщает региональная прокуратура. Жертвой несовершеннолетних разбойников стал 11-летний мальчик.

Подростки требовали у ребенка вернуть им несуществующий долг. Причем, не просто требовали, а били и угрожали отрубить мальчику пальцы, если он не принесет деньги.

На суде мелкие, но жестокие вымогатели свою вину признали частично. Но доказательств, представленных государственным обвинителем, хватило, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

- Одному несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1,5 года. Второму – в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, - рассказали в прокуратуре Костромской области.