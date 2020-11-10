В Иванове эпидпорог по ОРВИ превышен на почти на 27% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ивановской области зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ на 11,56%. К врачам обратили 7354 пациента. В самом Иванове ситуация еще хуже: превышение эпидпорога составило 26,95%, зафиксировано 4243 обращения к медикам.

- В основном ОРВИ болеет взрослое население и молодые люди старше 15 лет. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом значительно снизилась заболеваемость детей. Это объясняется регламентами работы в детских садах и школах, разобщенностью коллективов, продолжительными осенними каникулами, - пояснил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Павел Колесник.

По его словам, на сегодня случаев заболевания гриппов в регионе нет. На данный момент от вируса привито уже 42,6% населения, при плане в 60%.

В ближайшее время в области намерены решить, как организовать учебный процесс после выхода школьников с каникул. Рассматриваются все варианты для крупных и малокомплектных образовательных учреждений.