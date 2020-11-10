Роспотребнадзор научит яросавцев правильно питаться

В соцсети запущен сервис «Дневник питания» Фото: Полина Вачнадзе

Роспотребнадзор решил научить россиян правильно питаться. И очень даже вовремя: сейчас, по данным ведомства, у 19% мужчин и 27,6% женщин диагностировано ожирение. Каждый десятый мальчик имеет избыточный вес, а среди девочек процент страдающих от лишней массы чуть ниже 5,6%.

Разобраться в тонкостях правильного питания должен помочь «Дневник питания», запущенный на платформе «Здоровье ВКонтакте». Этот дневник пригодится тем, кто решил вести правильный образ жизни. С помощью сервиса можно следить за количеством и качествм пищи в зависимости от целей. А они могут быть разные: снижение веса, набор мышечной массы, поддержка формы. Есть и опции контроля за курение, «напоминалки» о приеме витаминов, доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС. Список функций еще будет пополняться.

- Самое главное в здоровом питании не отказ от каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион с учетом витаминов, микро и макро-нутриентов и правильное приготовление - без избытка соли, сахара и жира. На портале здоровое-питание.рф уже созданы специальные разделы - Школа здорового питания и Книга здоровых рецептов, теперь мы представляем новый сервис «Дневник питания» ВКонтакте, с помощью которого любой человек сможет сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион, просчитать калории и получить достоверную информацию от ведущих экспертов о принципах здорового питания и качественной и безопасной продукции, - сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Интерфейс довольно прост и понятен. Пользователь вводит свои данные, а система сама высчитывает суточную норму калорий с указанием нужного количества белков, жиров и углеводов. Главное, правильно записывать, сколько вы съели.