Ярославское правительство: к 2030 году бедных в регионе станет меньше

К 2030 году доходы ярославцев вырастут и уровень бедности населения снизится до 6 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области будут бороться с бедностью. Соответствующую программу разработали региональные власти.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, к 2030 году доходы ярославцев вырастут и уровень бедности населения снизится до 6 процентов. На данный момент этот показатель равен 10,8%.

Авторы программы объясняют, кто и почему оказывается в числе бедного населения. Во-первых, это многодетные семьи, количество которых в регионе увеличивается.

- Данная категория с высокой степень вероятности попадает в группу бедных не только вследствие иждивенческой нагрузки детьми, но и в связи с низким уровнем зарплаты родителей. Зачастую многодетная мать имеет ограниченные возможности занятости, что ухудшает материальное положение, - говорится в документе.

Также в группу риска попадают неполные семьи:

- Установлено, что после распада брака материнская семья в большинстве случаев оказывается в значительно более тяжелом положении, чем раньше.

Еще одной причиной, которая способствует бедности, является смертность мужчин трудоспособного возраста. Если семья лишается кормильца, «материальное обеспечение детей, как правило, значительно ухудшается». Пенсия же, которая в этом случае назначается, не способна полностью возместить снижение дохода. Также в число бедных попадают семьи, среди членов которых есть инвалиды и пенсионеры. И есть еще одна группа риска - «работающие бедные». В программе поясняется: это семьи, где работает один или оба супруга, но их дохода не хватает, чтобы прокормить 1-2 детей.

Каким образом ярославские власти планируют помочь указанным категориям граждан поправить материальное положение? Второй раз изобрести колесо не удалось. В перечне все те же меры, о которых каждый слышал уже не раз. Правительство намерено снизить уровень безработицы, в том числе предоставив рабочие места трудоспособным инвалидам и ярославцам в возрасте от 14 до 18 лет (в случае с несовершеннолетними речь идет о временной занятости). Кроме того, увеличатся зарплаты бюджетников, размеры социальных пособий и различных субсидий, в их числе выплаты на детей, предоставление регионального семейного капитала, помощь в улучшении жилищных условий многодетных семей и другое.

Если все пойдет по плану, то уже в 2021-м ярославцы должны почувствовать, что жить стало лучше. Ведь уровень бедности, по сравнению с текущим годом, снизится на 0,3%.