Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 ноября 2020 года: 156 ярославцев за сутки заразились коронавирусом

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 12701 (+156)

Всего выздоровлений: 11365 (+42)

Умер: 68 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.

На 156 человек за сутки увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области. Выздоровели лишь 42 ярославца, сообщает оперативный штаб региона.

По сравнению со вчерашним днем, увеличилось и число госпитализированных в COVID-госпиталя: вчера их было 1840 человек, сегодня – уже 1870. 477 пациентов лежат с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1393 человека – с подозрением на нее.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6047;

Рыбинск – 1979;

Ростовский МР - 743;

г.о. Переславль-Залесский - 677;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 447;

Гаврилов-Ямский МР – 329;

Угличский МР - 285;

Рыбинский МР - 280;

Борисоглебский МР - 242;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 224;

Мышкинский МР - 136;

Некоузский МР - 123;

Даниловский МР 122;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 78;

Первомайский МР - 62;

Любимский МР – 35.