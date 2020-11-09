Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 ноября 2020 года: 156 ярославцев за сутки заразились коронавирусом

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 12701 (+156)
Всего выздоровлений: 11365 (+42)
Умер: 68 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.
На 156 человек за сутки увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области. Выздоровели лишь 42 ярославца, сообщает оперативный штаб региона.
По сравнению со вчерашним днем, увеличилось и число госпитализированных в COVID-госпиталя: вчера их было 1840 человек, сегодня – уже 1870. 477 пациентов лежат с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1393 человека – с подозрением на нее.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6047;
Рыбинск – 1979;
Ростовский МР - 743;
г.о. Переславль-Залесский - 677;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 447;
Гаврилов-Ямский МР – 329;
Угличский МР - 285;
Рыбинский МР - 280;
Борисоглебский МР - 242;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 224;
Мышкинский МР - 136;
Некоузский МР - 123;
Даниловский МР 122;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 78;
Первомайский МР - 62;
Любимский МР – 35.