Ярославская семья попала в COVID-изоляцию во время отдыха на Кубе

Из-за положительного теста на COVID-19 мужчину отправили в госпиталь, а его жену - в изолятор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная пара из Рыбинска, улетевшая отдыхать на Кубу, попала в COVID-изоляцию. О том, как это случилось и с какими трудностями пришлось столкнуться, оказавшиеся «в заточении» рассказали в социальных сетях.

- После прилета в аэропорту взяли у всех мазки, это было около двух часов ночи. На следующий день все ждали результатов, гуляли, общались, и только на второй день в обед вдруг вызвонили мужа и сказали, что у него тест «сомнительный», у меня отрицательный. При этом никаких симптомов у мужа не было, - написала Татьяна Конькова в своем инстаграме.

Андрея (так зовут мужчину) переселили в изолятор, который находится в отеле, где разместились рыбинцы. Повторный тест, по словам Татьяны, у супруга брать не стали. Перепроверили первый (женщина сомневается, можно ли было так делать), и он оказался положительным.

- Мужа увезли в военный госпиталь, в ужасные условия, с отвратительным питанием, - рассказывает жительница Рыбинска.

Ей самой сначала запретили выходить из номера, «около суток не приносили воды, кормили так, как захотят», а затем, посреди ночи, попросили собрать вещи и переехать в изолятор:

- У меня было полное ощущение, что я преступник какой-то. Толком никто ничего не объясняет, а в приказном порядке говорят, как действовать. Ночью я переезжать отказалась. Мне сказали, если я не перееду, они вызовут полицию и миграционную службу.

Утром Татьяне пришлось переселиться в изолятор. Там она находится в настоящий момент, выходить из номера женщине запрещено. Андрея и «всех его друзей по несчастью» планировали пересилить из госпиталя в один из отелей, который находится на первой береговой линии. Однако из-за надвигающегося на остров шторма с переводом решили повременить.

По словам женщины, ее мужа по-прежнему плохо кормят. Кроме того, никакие меры предосторожности не соблюдаются:

- В госпитале подали «общие» салаты, чтобы пациенты накладывали их себе в тарелки своими вилками.

Не вызывает у Татьяны восторга и нездоровая еда, которую приносят ей в отеле. Женщине доставляют картошку фри, гамбургеры и колу. Кроме того, в номере подолгу не делают уборку и не выносят мусор. Жительница Рыбинска надеется, что полное заточение долго не продлится и в ближайшее время всех, кто находится в изоляторе, начнут «выпускать на берег, на выделенную территорию».