В Ярославле ветеран войны просит власти исполнить решение суда и предоставить ему жилье

По решению суда ветерану должны предоставить жилье по договору социального найма Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер просит ярославских чиновников исполнить решение суда и предоставить ему жилье. Свое обращение мужчина опубликовал в социальных сетях.

- 31 июля состоялось заседание суда Ленинского района Ярославля. Суд признал мой иск на право предоставления мне субсидии для приобретения собственной квартиры. Как ни странно, но жилья у меня до этого дня не было, - рассказывает Михаил Николаевич.

Ветеран объясняет, почему так произошло:

- Когда-то в Германии меня арестовали, как лютого врага народа, за то, что я осмелился сказать вслух кое-что в защиту этого народа. С моих плеч с остервенением и садистким злорадством срывали погоны, вырывали награды с кусками гимнастерки, а потом долгие годы системно и последовательно размазывали по гулаговским нарам достоинство человека, гвардейского офицера Красной Армии, прошедшего дорогами Отечественной войны на пяти фронтах до самого фашистского логова.

Впоследствии Михаила Николаевича реабилитировали, признали невиновным, но «не признали право на возврат всего, что отобрали»:

- Несмотря на значительные заслуги мои в мирном послевоенном созидании в стране нашей, несмотря на прошлые боевые заслуги, я никогда не удостаивался получением квартиры или автомобиля. Да я и не ныл с протянутой рукой, я вкалывал от зари до зари и приобретал необходимое для жизни в весьма скромных пределах сам за свои заработанные. Мне всегда отказывали, дескать и без того все есть. Но в старости пришла нужда в помощи.

По словам ветерана, в решении суда указано, что исполнение должно состояться немедленно. Однако прошло уже три месяца, а результата пока нет.

- Я бы потерпел, но в феврале мне исполнится 98. А уже сейчас я ежедневно теряю жизненные силы, едва передвигаюсь по не принадлежащей мне жилплощади, не в силах уже без помощи добрых людей выйти на улицу. Скажите, кому нужно устраивать соревнование в забеге, ожидая, кто опередит - исполнение суда или смерть, которая уже у изголовья? Но если я умру, не дождавшись бюрократического соизволения исполнить постановление суда, все эти двухлетние «хлопоты», включая и суд, будут выглядеть как продолжение издевательства над бывшим воином… Будет выглядеть как злой фарс, - пишет Михаил Николаевич.

КП-Ярославль ознакомилась с документом, о котором говорится в посте. Решение опубликовано на сайте Ленинского районного суда. Возможно, в силу преклонного возраста ветеран использовал неверную формулировку, размещая свое обращение. Речи о покупке квартиры не идет. В иске мужчина просил признать его нуждающимся в улучшении жилищных условий и предоставить жилое помещение по договору социального найма. Однако независимо от формулировок решение суда должно быть исполнено.

В документе сказано, что ранее ветеран обращался в администрацию Кировского и Ленинского районов с просьбой признать его нуждающимся в улучшении жилищных условий. Поводом для этого послужил тот факт, что ярославец живет в квартире, которая принадлежит дочери умершей супруги от первого брака, своего жилья у пенсионера нет. Администрация мужчине отказала. Свое решение чиновники объяснили тем, что ветеран сам ухудшил жилищные условия, продав дом, который некогда принадлежал ему. Согласно закону, признать гражданина нуждающимся в улучшении условий можно только через пять лет после «отчуждения собственности», а этот срок на момент обращения не истек.

- В силу возраста, многочисленных заболеваний, отсутствия отопления и водоснабжения в помещении (домик был садовым - прим.ред), удаленности имущества от дороги, а также отсутствия инфраструктуры (амбулатории, аптеки, магазина) проживать в указанном доме истец не мог. Факт намеренного ухудшения своих жилищных условий с намерением приобрести право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, - говорится в решении.

В результате суд постановил признать незаконным и отменить распоряжение главы районной администрации об отказе и обязать принять ветерана «на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

- По делу установлены особые обстоятельства для немедленного исполнения вынесенного решения. При этом суд учитывает преклонный возраст истца, его состояние здоровья и полагает, что при замедлении исполнение решения может оказаться невозможным, - отмечается в документе.

В департаменте строительства Ярославской области отреагировали на просьбу ветерана. Представители ведомства сообщили, что «вопрос давно решен»:

- По заявке регионального правительства в область до конца года поступят средства из федерального бюджета - это субсидии на жилье для ветеранов, которые нуждаются в улучшении условий проживания.

В списке ветеранов есть и Михаил Николаевич. Специалисты департамента пообещали связаться с мужчиной в понедельник, 9 ноября.