Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 ноября 2020 года: заразились еще 154 человека

Заболевших -154, выздоровевших - 223. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 12388 (+154)
Всего выздоровлений: 11248 (+223)
Всего умерших: 68 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Кафе и ресторанам запретили работать с 23 до 6 часов (официального распоряжения об этом на данный момент нет)
Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области продолжает расти. За сутки COVID-19 выявили у 154 человек. При этом выздоровели и выписались 223 жителя региона.
На данный момент госпитализированы 1779 пациентов: 467 из них с подтвержденным коронавирусом, 1312 с типичной клиникой заболевания.
На карантине находятся 3829 ярославцев.
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 5865;
Рыбинск - 1943;
Ростовский МР - 719;
г. о. Переславль-Залесский - 661;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 439;
Гаврилов-Ямский МР - 324;
Рыбинский МР - 277;
Угличский МР - 277;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 224;
Борисоглебский МР - 226;
Даниловский МР - 122;
Некоузский МР - 123;
Мышкинский МР - 121;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 78;
Первомайский МР - 62;
Любимский МР - 35.