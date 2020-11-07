Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 ноября 2020 года: заразились еще 154 человека

Заболевших -154, выздоровевших - 223. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 12388 (+154)

Всего выздоровлений: 11248 (+223)

Всего умерших: 68 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Кафе и ресторанам запретили работать с 23 до 6 часов (официального распоряжения об этом на данный момент нет)

Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области продолжает расти. За сутки COVID-19 выявили у 154 человек. При этом выздоровели и выписались 223 жителя региона.

На данный момент госпитализированы 1779 пациентов: 467 из них с подтвержденным коронавирусом, 1312 с типичной клиникой заболевания.

На карантине находятся 3829 ярославцев.

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 5865;

Рыбинск - 1943;

Ростовский МР - 719;

г. о. Переславль-Залесский - 661;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 439;

Гаврилов-Ямский МР - 324;

Рыбинский МР - 277;

Угличский МР - 277;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 224;

Борисоглебский МР - 226;

Даниловский МР - 122;

Некоузский МР - 123;

Мышкинский МР - 121;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 78;

Первомайский МР - 62;

Любимский МР - 35.