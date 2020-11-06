Президент РФ прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Уборщица стала главой администрации. ФОТО: Одноклассники

Президент России Владимир Путин прокомментировал победу костромской уборщицы на выборах. Напомним, что Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения после того, как по просьбе теперь уже бывшего главы пошла техническим кандидатом. И неожиданной даже для самой себя выиграла: уборщица администрации стала главой этой же администрации, в два раза обогнав по голосам избирателей своего противника.

- Просто люди знают проблемы своих населенных пунктов, - так на сообщение о результатах выборов в Костромской области отреагировал Владимир Путин.

Глава ЦИК отметила, что в России это не единственный такой случай. На сентябрьских выборах свои кандидатуры выдвигали служащие разного уровня (37%), учителя и преподаватели (16%), водители, механики, слесари и представители других рабочих профессий.

- Что там уборщица: у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа и 11 чабанов, - сказала Элла Памфилова.