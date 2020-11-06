Ярославцы чаще остальных россиян вводят в поисковик запрос «тест на коронавирус»

Ярославская область на пятом месте по запросу "тест на коронавирус". Скриншот с сайта Центра политконъюнктуры

Центр политической конъюнктуры проанализировал поисковую активность россиян и выявил темы, которые больше всего волнуют жителей страны и в каких регионах этот вопрос стоит наиболее остро.

Как показало исследование, в октябре количество запросов о тестах на коронавирус увеличилось в два раза – не сравнить с показателями первой волны. То есть, COVID-19 становится уже личной проблемой, а не общественной.

Чаще всего россияне вводят в поисковик такие запросы, как «Тест на коронавирус», «Сдать на коронавирус», «Анализ на коронавирус» и «Коронавирус у взрослых». Людей интересуют симптомы болезни и количество зараженных.

- Общие показатели по запросу «коронавирус» еще далеки до рекордов апреля-июня, однако по запросам относительно симптомов и того, где можно сдать тест на коронавирус показатели кратно превосходят результаты первой волны пандемии, - говорят в Центре. Специалисты проанализировали, в каких регионах наблюдается наиболее высокая активность жителей. «Региональная популярность» - это доля, которую занимает регион в показах по данному слову.

В Ярославской области она составляет 126%, то есть интерес более чем повышенный. Мы находимся на пятом месте, впереди Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область, Москва и Подмосковье, а также Волгоградский регион.

Практически нет запросов по теме коронавируса в Тыве, Дагестане и Чеченской республике – показатель менее 20%.