Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 ноября 2020 года: 147 заболевших и 173 вылечившихся

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 12234 (+147)

Всего выздоровлений: 11025 (+173)

Умер: 68 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, за сутки 147 человек заразились коронавирусом и 173 ярославца вылечились от болезни. Госпитализировано 1736 пациентов, из них у 484 COVID-19 подтвержден, у 1252-х – типичная клиника болезни.

На карантине сейчас находятся 3729 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5785;

Рыбинск – 1911;

Ростовский МР - 709;

г.о. Переславль-Залесский- 661;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 439;

Гаврилов-Ямский МР – 324;

Рыбинский МР - 275;

Угличский МР - 269;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 217;

Борисоглебский МР - 218;

Даниловский МР 122;

Некоузский МР - 123;

Мышкинский МР - 116;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 78;

Первомайский МР - 62;

Любимский МР – 33.