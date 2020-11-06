Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 ноября 2020 года: 147 заболевших и 173 вылечившихся

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 12234 (+147)
Всего выздоровлений: 11025 (+173)
Умер: 68 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, за сутки 147 человек заразились коронавирусом и 173 ярославца вылечились от болезни. Госпитализировано 1736 пациентов, из них у 484 COVID-19 подтвержден, у 1252-х – типичная клиника болезни.
На карантине сейчас находятся 3729 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5785;
Рыбинск – 1911;
Ростовский МР - 709;
г.о. Переславль-Залесский- 661;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 439;
Гаврилов-Ямский МР – 324;
Рыбинский МР - 275;
Угличский МР - 269;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 217;
Борисоглебский МР - 218;
Даниловский МР 122;
Некоузский МР - 123;
Мышкинский МР - 116;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 78;
Первомайский МР - 62;
Любимский МР – 33.