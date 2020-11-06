«Тащит на своем горбу»: в Ярославском районе батюшку оштрафовали за ремонт храма

Храм рушится и срочно нуждается в ремонте. ФОТО: Наталия Высоцкая

О вопиющем случае, который произошел в селе Устье Ярославского района, в социальных сетях рассказала местная жительница Наталия Высоцкая.

- В селе Устье батюшка на своем горбу тянет восстановление храма, прихожане помогают, чем могут. А департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области решил, что текущий ремонт мимо них проходить не должен. Подали в суд на батюшку, что тот не получил разрешение у данного госоргана, - рассказывает Наталия.

И суд выиграли: в доход государства назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Для прихода это огромные деньги. Сейчас храм, по словам прихожан, рушится на глазах. И речь идет даже не о реставрации, а об элементарном ремонте. Но так как храм является объектом культурного наследия, на любые действия нужны разрешения департамента. А одна только экспертиза стоит немалых средств, которых у прихода нет.

- Кирпичи на головы прихожан без разрешения падать могут, вода через старую крышу на иконы течь тоже может, а отец Владимир в корне не прав и пускай платит штраф 100 тысяч. А самое парадоксальное, что некоторым храмам выписали штраф за то, что их не восстанавливают. Дикая ситуация, - считает Наталья Высоцкая.