«Домашний режим» и рабочий день с 10 утра. Новые ограничения из-за COVID-19 в Ивановской области

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут оформить больничный Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в Ивановской области остается по-прежнему серьезной. За вчерашние сутки был побит рекорд по госпитализации – в стационары поступили 218 пациентов. Более 200 человек переведены на кислородную поддержку. Свободны лишь 88 коек.

- Система здравоохранения сейчас работает очень напряженно, идет и выписка, но тут же эти койки заполняются. Резервов почти не осталось. Ситуация предельно серьезная. Вы видите, что и тяжесть заболевания растет, и смертность тоже увеличилась – и значительно, – подчеркнул директор департамента здравоохранения Артур Фокин.

В связи с этим региональному оперативному штабу ничего другого не осталось, кроме как пойти на ограничительные меры.

С 6 ноября на «домашний режим» переводятся все ивановцы старше 65 лет. Из дома они могут выходить только на непродолжительную прогулку. Ни в магазин, ни на почту, ни в аптеку, ни в общественный транспорт – никуда нельзя

- Все контакты нужно исключить. Если жизненно необходимо – только используя при этом средства индивидуальной защиты. Купить продукты и лекарства, решить бытовые вопросы помогут волонтеры ОНФ. Для этого нужно позвонить по номеру телефона: 8-800-200-34-11, – пояснил Артур Фокин.

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут оформить больничный. Сделать это можно автоматом и дистанционно, без посещения клиник. Ограничения касаются всех сфер и отраслей, за исключением медиков – их работа будет организована с их согласия.

Также чтобы уменьшить поток людей в общественном транспорте утром и вечером рекомендовано сдвинуть начало рабочего дня на 10 утра.

По решению оперативного штаба в Ивановской области школьные каникулы продлены до 15 ноября, организации дополнительного образования во время каникул могут работать только дистанционно.