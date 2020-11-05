В Ярославской области мама ребенка-инвалида судится с больницей

Во время родов ребенок получил тяжелые травмы, которые привели к инвалидности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница поселка Пречистое Дина Андриянова судится с центральной районной больницей. О своей истории женщина рассказала в социальных сетях.

- В апреле 2019 года я родила долгожданного сына. Несмотря на то, что плод был очень крупным, врач, который вел беременность и принимал роды, не направил меня на кесарево сечение. Ребенок застрял в родовых путях, - пишет Дина.

Маму с малышом, который находился в тяжелом состоянии, отправили в реанимационное отделение областного перинатального центра. Там они провели почти месяц.

- В родах мой сын получил тяжкое телесное повреждение, которое привело к инвалидности. Основной диагноз - интранатальное повреждение левого плечевого сплетения, тотальный паралич левой руки, судорожный синдром в остром периоде, тяжелая церебральная ишемия и синдром угнетения центральной нервной системы. Кроме того, выявили еще ряд сопутствующих заболеваний: синдром Горнера слева, натальную травматическую брахиоплексопатию, - поясняет женщина.

Теперь семья все силы отдает на лечение сына. Левая рука ребенка по-прежнему парализована. Мальчику сделали операцию, сейчас он проходит реабилитацию. Дина отмечает, что практически все лечение по их заболеванию платное.

- Руководство ЦРБ мне как тогда никак не помогало, так и сейчас не помогает. А врач, принимавший роды, вообще переходит на другую сторону дороги, когда видит в поселке, - делится мама мальчика.

Дина, уверенная в том, что ее сын стал инвалидом из-за врачебной ошибки, решила судиться с больницей и взыскать с нее компенсацию материального и морального вреда. Женщина обратилась в страховую компанию, которая провела целевую экспертизу качества оказания медицинской помощи. В заключении специалисты указали, что амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь оказана с нарушениями.

- 3 ноября состоялось первое судебное заседание. В медицинской документации отмечается коррекция, один вес ребенка исправлялся несколько раз. Представители больницы теперь выражают недоверие качеству проведенной экспертизы. Мол, шарашкина контора. Рассмотрение дела перенесли. А для нас это время, это ценное уходящее время, когда ребенка нужно лечить. И теперь нужно искать силы не только, чтобы бороться за его здоровье, но и для войны с системой здравоохранения и чиновниками, - завершает свой рассказ Дина.