Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 ноября 2020 года: умер 34-летний мужчина и 72-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 12087 (+143)

Всего выздоровлений: 10852 (+72)

Умер: 68 человека (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.

В Ярославской области список умерших от коронавируса пополняется ежедневно. Сегодня оперативный штаб сообщил еще о двух жертвах COVID-19: 72-летней женщине и 34-летнем мужчине.

Сейчас в COVID-госпиталях региона находятся 1695 пациентов: у 470 коронавирус подтвержден, у 1225 имеются вес признаки болезни. За сутки проведено 2583 исследования, на карантине сидят 3736 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5703;

Рыбинск – 1892;

Ростовский МР - 709;

г.о. Переславль-Залесский - 646;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 439;

Гаврилов-Ямский МР – 323;

Рыбинский МР - 274;

Угличский МР - 257;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 217;

Борисоглебский МР - 211;

Даниловский МР 122;

Некоузский МР - 118;

Мышкинский МР - 116;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 78;

Первомайский МР - 60;

Любимский МР – 30.