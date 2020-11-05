Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 ноября 2020 года: умер 34-летний мужчина и 72-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 12087 (+143)
Всего выздоровлений: 10852 (+72)
Умер: 68 человека (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.
В Ярославской области список умерших от коронавируса пополняется ежедневно. Сегодня оперативный штаб сообщил еще о двух жертвах COVID-19: 72-летней женщине и 34-летнем мужчине.
Сейчас в COVID-госпиталях региона находятся 1695 пациентов: у 470 коронавирус подтвержден, у 1225 имеются вес признаки болезни. За сутки проведено 2583 исследования, на карантине сидят 3736 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5703;
Рыбинск – 1892;
Ростовский МР - 709;
г.о. Переславль-Залесский - 646;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 439;
Гаврилов-Ямский МР – 323;
Рыбинский МР - 274;
Угличский МР - 257;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 217;
Борисоглебский МР - 211;
Даниловский МР 122;
Некоузский МР - 118;
Мышкинский МР - 116;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 78;
Первомайский МР - 60;
Любимский МР – 30.