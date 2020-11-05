Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту закона Ярославской области

Правительство Ярославской области информирует о том, что 13 ноября 2020 года в 14.00 в онлайн-формате пройдут публичные слушания по проекту закона Ярославской области «О проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Проект закона доступен для ознакомления на сайте Общественной палаты Ярославской области в разделе «Документы / Общественные слушания и общественная экспертиза» (https://opyo.yarregion.ru/documents/obshchestvennaya-ekspertiza/) и на сайте Ярославской областной Думы в разделе «Проекты правовых актов, внесённые в Думу» (http://www.duma.yar.ru/leftcolumn/lawprocess/projects/).

С информацией об основных показателях бюджета можно также ознакомиться в рамках проекта «Бюджет для граждан», реализуемого департаментом финансов Ярославской области, по электронному адресу http://budget76.ru/ и на странице департамента в разделе «Документы» http://www.yarregion.ru/depts/depfin/tmpPages/docs.aspx

Прямая трансляция слушаний пройдёт на официальной странице правительства Ярославской области «Ярославская область» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/yaroslavskaiaoblast). Для участия в слушаниях с возможностью задавать вопросы и оставлять комментарии в текстовом виде необходима учетная запись ВКонтакте.

Вопросы и предложения по законопроекту можно также направить заранее в срок до 12 ноября 2020 года по адресу электронной почты volochaev@yarregion.ru