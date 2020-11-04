Ярославское УВД провело конкурс детского рисунка "Мои родители работают в полиции"

На конкурс было прислано около 30 работ Фото: УМВД по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области подвели итоги регионального этапа конкурса рисунков "Мои родители работают в полиции". В нем приняли участие 30 ребят в возрасте от 6 до 14 лет.

- Не перестаю удивляться детской фантазии, выдумке и смелости. Такие работы создают хорошее настроение позволяют по-новому посмотреть на реальную жизнь, - сказал член жюри, заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской республики, член Союза художников России Владимир Реутов.

Победителями ярославского этапа стали 11-летняя Александра Терентьева из Ярославля, 12-летняя Анастасия Рябухина из Тутаева и 14-летняя Виктория Ширинова из Ярославля.

Сашин талант родители заметили, когда девочке было 4 года, в 11 лет девочка поступила в художественный класс Детской Школы искусств им.Л.Собинова. На конкурс полиции Александра представила семейный портрет, на котором изобразила маму, папу, себя и любимую кошку Асю.

На конкурс Александра представила семейный портрет Фото: УМВД по Ярославской области

- Сама я не мечтаю пойти по стопам родителей, а хочу связать жизнь со спортом, так как это мне по душе. Вообще, в нашей семье никто не увлекается рисованием кроме меня. Эту картину я рисовала, вдохновляясь своими родителями. И мне кажется, что у меня получилось передать своими глазами нашу семью, - говорит победительница.

Настя Рябухина первую свою работу сделала в 2,5 года - она с мамой лежала в больнице и скучала по друзьям из детского сада. И однажды малышка нарисовала всех ребят на одном рисунке. Этот рисунок был очень «взрослый», не по возрасту двухлетки, и удивил маму Насти. Поэтому уже с трех лет Настя стала ходить на занятия по рисованию в детский центр «Созвездие». А в 10 лет Настя перешла на художественное отделение в Детскую школу искусств Тутаева.

В квартире, где произошло правонарушение, маме-полицейскому женщина со слезами на глазах рассказывает о несчастье Фото: УМВД по Ярославской области

На конкурс "Мои родители работают в полиции" Настя представила рисунок, где изображена ее мама во время проведения дознания. В квартире, где произошло правонарушение, маме-полицейскому женщина со слезами на глазах рассказывает о несчастье.

У Вики Шириновой любовь к рисованию тоже проявилась в дошкольном возрасте. мама сначала не обратила внимание на ее работы, посчитав, что все дети так рисуют. А вот дедушка заметил талант внучки. А потом и мама Вики Ирина воочию в этом убедилась, когда однажды ее дочь-дошкольница выпила воду из обычной пластиковой бутылки и решила ее нарисовать. Бутылка на детском рисунке получилась как настоящая, была выполнена с соблюдением всех пропорций и цветовых сочетаний. Не каждый взрослый так бы сумел.

У Вики Шириновой любовь к рисованию проявилась в дошкольном возрасте Фото: УМВД по Ярославской области

Сейчас Вика учится в студии живописи. Проходит там анатомию человека, чтобы рисовать портреты и фигуры людей правильно. Учитель Вику хвалит, говорит, что она очень усидчивая, в ней нет ненужной торопливости, а есть желание добиться совершенства, даже если для этого придется что-то переделать.

Свое будущее Вика видит связанным с рисованием. Девочка хочет поступать на архитектурный факультет.

Все три работы направлены на федеральный этап конкурса МВД России.