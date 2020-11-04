Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 ноября 2020 года: еще одна смерть от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11944(+136)

Всего выздоровлений: 10780 (+203)

Умер: 66 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

В Ярославской области еще один человек скончался от коронавирусной инфекции. 66-ой жертвой COVID-19 стала 80-летняя женщина.

Число заболевших увеличилось на 136 человек. Сегодня произошла большая выписка: выздоровели 203 местных жителя. На инфекционных койках остаются 1624 пациента.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5614;

Рыбинск – 1877;

Ростовский МР - 709;

г. о. Переславль - Залесский - 638;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 432;

Гаврилов-Ямский МР – 323;

Рыбинский МР - 274;

Угличский МР - 251;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 216;

Борисоглебский МР - 201;

Даниловский МР 122;

Мышкинский МР - 116;

Некоузский МР - 113;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 60;

Любимский МР - 30.