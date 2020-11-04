Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 ноября 2020 года: еще одна смерть от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11944(+136)
Всего выздоровлений: 10780 (+203)
Умер: 66 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим, проводятся проверки
В Ярославской области еще один человек скончался от коронавирусной инфекции. 66-ой жертвой COVID-19 стала 80-летняя женщина.
Число заболевших увеличилось на 136 человек. Сегодня произошла большая выписка: выздоровели 203 местных жителя. На инфекционных койках остаются 1624 пациента.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5614;
Рыбинск – 1877;
Ростовский МР - 709;
г. о. Переславль - Залесский - 638;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 432;
Гаврилов-Ямский МР – 323;
Рыбинский МР - 274;
Угличский МР - 251;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 216;
Борисоглебский МР - 201;
Даниловский МР 122;
Мышкинский МР - 116;
Некоузский МР - 113;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 60;
Любимский МР - 30.