Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 ноября 2020 года: еще трое ярославцев умерли от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11808 (+131)

Всего выздоровлений: 10577 (+128)

Умер: 65 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека. Скончались женщины 70, 72 лет и 81 года.

За сутки количество зараженных увеличилось на 133 человека, но произошло и большая выписка – сразу 128 ярославцев вышли с больничных.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5554;

Рыбинск – 1840;

Ростовский МР - 709;

г.о. Переславль-Залесский - 638;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 416;

Гаврилов-Ямский МР – 323;

Рыбинский МР - 274;

Угличский МР - 251;

Некрасовский МР - 239;

Борисоглебский МР - 201;

Пошехонский МР - 193;

Даниловский МР 122;

Мышкинский МР - 116;

Некоузский МР - 113;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 60;

Любимский МР – 30.