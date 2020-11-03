Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 ноября 2020 года: еще трое ярославцев умерли от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11808 (+131)
Всего выздоровлений: 10577 (+128)
Умер: 65 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека. Скончались женщины 70, 72 лет и 81 года.
За сутки количество зараженных увеличилось на 133 человека, но произошло и большая выписка – сразу 128 ярославцев вышли с больничных.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5554;
Рыбинск – 1840;
Ростовский МР - 709;
г.о. Переславль-Залесский - 638;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 416;
Гаврилов-Ямский МР – 323;
Рыбинский МР - 274;
Угличский МР - 251;
Некрасовский МР - 239;
Борисоглебский МР - 201;
Пошехонский МР - 193;
Даниловский МР 122;
Мышкинский МР - 116;
Некоузский МР - 113;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 60;
Любимский МР – 30.