"С теплом - труба". На переславских поврежденных теплотрассах могут согреться 16 тысяч 666 котов

На переславских теплотрассах могут согреться 16 тысяч 666 котов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОНФ завершил ежегодный мониторинг состояния труб отопления «С теплом – труба» и составил рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс.

В этом году «единицей измерения» стали коты, которые зимой могут согреваться на поврежденных трубах. По расчетам, среднему коту нужно пространство примерно в 30 сантиметров.

Первое место в общероссийском рейтинге занял Переславль-Залесский, а именно – микрорайон Чкаловский. На трубах, которые срочно требуют ремонта, могут согреться 16 тысяч 666 котов. То есть, повреждения составили 5 тысяч метров.

Дальше следуют населенные пункты в Иркутской области, Алтайском крае, город Саки в Крыму, Волгоград, Хабаровск, Пермь, Симферополь, Челябинск и поселок в Хабаровском крае.

ОНФ напомнил местным органам власти, что забота о братьях наших меньших это, конечно, хорошо, но бьет по кошельку потребителей, которые своими кровными платят за отопление улицы.

По всем выявленным повреждениям активисты ОНФ вместе с представителями власти и собственниками теплосетей составят график ремонта труб.