Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 ноября 2020 года: от COVID -19 скончались три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11677 (+133)

Всего выздоровлений: 10449(+42)

Умер: 62 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, за сутки от коронавируса скончались еще три человека: 65-летняя женщина и двое мужчин 83 и 58 лет.

Число инфицированных увеличилось на 133 больных, выздоровели за день лишь 42 ярославца.

На данный момент госпитализирован 1581 пациент: 436 – с подтвержденным COVID и 1145 – с типичной его клиникой.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5526;

Рыбинск – 1810;

Ростовский МР - 709;

г.о. Переславль-Залесский- 622;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 416;

Гаврилов-Ямский МР – 315;

Рыбинский МР - 269;

Угличский МР - 238;

Некрасовский МР - 239;

Борисоглебский МР - 201;

Пошехонский МР - 177;

Даниловский МР 119;

Мышкинский МР - 113;

Некоузский МР - 109;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 56; Любимский МР – 29.