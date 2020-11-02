Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 ноября 2020 года: от COVID -19 скончались три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11677 (+133)
Всего выздоровлений: 10449(+42)
Умер: 62 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, за сутки от коронавируса скончались еще три человека: 65-летняя женщина и двое мужчин 83 и 58 лет.
Число инфицированных увеличилось на 133 больных, выздоровели за день лишь 42 ярославца.
На данный момент госпитализирован 1581 пациент: 436 – с подтвержденным COVID и 1145 – с типичной его клиникой.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5526;
Рыбинск – 1810;
Ростовский МР - 709;
г.о. Переславль-Залесский- 622;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 416;
Гаврилов-Ямский МР – 315;
Рыбинский МР - 269;
Угличский МР - 238;
Некрасовский МР - 239;
Борисоглебский МР - 201;
Пошехонский МР - 177;
Даниловский МР 119;
Мышкинский МР - 113;
Некоузский МР - 109;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 56; Любимский МР – 29.