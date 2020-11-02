Билайн представляет связь по-новому – Связь Z

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Максим Свердлов, вице-президент, директор по продукту Билайн:

- Мы живем в обществе потребления – у людей с каждым днем появляется все больше возможностей, многие совершают «покупки ради покупок», а со временем приобретают все больше лишнего и ненужного. Билайн говорит ненужному нет – пользователи нового продукта «Связи Z» покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют всё до последней минуты и мегабайта.

В новом продукте «Связь Z» Билайн первым запустил конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS. Это совершенно новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи, который поможет выработать привычку осознанных покупок и в других сферах жизни. Наше предложение в концепции Zero waste – это стремление к более осознанному образу жизни, к пониманию того, как важно уделять внимание вопросам влияния каждого человека и всего человечества на окружающую среду и глобальные процессы, происходящие вокруг.

Несгораемые пакеты

В новом продукте «Связь Z» пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Пользователь «Связи Z» может подобрать для себя подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете – 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS.

Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны. Оплата за любой пакет происходит при его подключении.

Безлимитные опции

Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые стали еще удобнее: их можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.

Можно выбрать одну из 4 платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

- Безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам (TikTok (12+), Telegram (18+), Instagram (12+), ВКонтакте (12+), Facebook (12+), Одноклассники (12+), Viber (18+), WhatsApp (12+) и т.д.);

- Безлимитный доступ к YouTube (18+);

- Полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

- Безлимитные звонки на номера Билайн.

Опции также можно выбрать с учетом потребностей – одну, несколько, все сразу – и сочетать их с пакетами услуг, чтобы собрать свою «Связь Z».

Бонус на старте

При подключении «Связи Z» для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на 3 месяца и подарки в приложении «Билайн ТВ» (12+): отличная подборка блокбастеров, сериалов и познавательного контента для поклонников свежих новинок среди поколения Z в бесплатной подписке «Кино + ТВ».

Это позволит клиентам выбрать все остальные услуги, когда они потребуются.

Цифровое управление

Подключить «Связь Z» можно в один клик – на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн». Более подробная информация о новой «Связи Z» доступна в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+), а также на сайте www.beeline.ru

* Zero waste — нулевые отходы.

** «Связь Z» — «Связь Зет».

*** «Связь Z» — тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом».

Подключить «Связь Z» можно в один клик – на сайте или в мобильном прило-жении «Мой Билайн».

Более подробная информация о новой «Связи Z» доступна в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+), а также на сайте www.beeline.ru