Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 ноября 2020 года: еще 130 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11544(+130)
Всего выздоровлений: 10407 (+53)
Умер: 59 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим, проводятся проверки
В Ярославской области количество Covid-зараженных увеличилось еще на 130 человек. За сутки выздоровели 53 ярославца. Число умерших, к счастью, сегодня не изменилось, всего же от коронавирусной инфекции, по официальным данным, скончались 59 человек.
На инфекционных койках сейчас находятся1499 пациентов. У 417 из них COVID-19 подтвержден, у остальных - типичные признаки болезни. На карантине после контакта с зараженными - 3645 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5443;
Рыбинск – 1784;
Ростовский МР - 709;
г. о. Переславль-Залесский - 616;
Тутаевский МР - 554;
Ярославский МР - 411;
Гаврилов-Ямский МР – 315;
Рыбинский МР - 264;
Угличский МР - 238;
Некрасовский МР - 239;
Борисоглебский МР - 201;
Пошехонский МР - 177;
Даниловский МР 119;
Мышкинский МР - 113;
Некоузский МР - 109;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 56;
Любимский МР - 28.