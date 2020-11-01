Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 ноября 2020 года: еще 130 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11544(+130)

Всего выздоровлений: 10407 (+53)

Умер: 59 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

В Ярославской области количество Covid-зараженных увеличилось еще на 130 человек. За сутки выздоровели 53 ярославца. Число умерших, к счастью, сегодня не изменилось, всего же от коронавирусной инфекции, по официальным данным, скончались 59 человек.

На инфекционных койках сейчас находятся1499 пациентов. У 417 из них COVID-19 подтвержден, у остальных - типичные признаки болезни. На карантине после контакта с зараженными - 3645 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5443;

Рыбинск – 1784;

Ростовский МР - 709;

г. о. Переславль-Залесский - 616;

Тутаевский МР - 554;

Ярославский МР - 411;

Гаврилов-Ямский МР – 315;

Рыбинский МР - 264;

Угличский МР - 238;

Некрасовский МР - 239;

Борисоглебский МР - 201;

Пошехонский МР - 177;

Даниловский МР 119;

Мышкинский МР - 113;

Некоузский МР - 109;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 56;

Любимский МР - 28.