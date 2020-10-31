Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 октября 2020 года: COVID-19 убил еще одного человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11414(+127)
Всего выздоровлений: 10354 (+138)
Умер: 59 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим, проводятся проверки
В Ярославской области еще один человек скончался от коронавируса. Очередной, уже 59-ой жертвой COVID-19 стал мужчина 1968 года рождения.
За сутки еще 127 человек заразились коронавирусом, выздоровели 138 ярославцев. Госпитализировано 1475 пациентов: у 401 короновирус подтвержден, у 1074 есть все признаки инфекции.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5374;
Рыбинск – 1745;
Ростовский МР - 709;
г. о. Переславль-Залесский - 605;
Тутаевский МР - 554;
Ярославский МР - 411;
Гаврилов-Ямский МР – 315;
Рыбинский МР - 258;
Угличский МР - 238;
Некрасовский МР - 239;
Борисоглебский МР - 201;
Пошехонский МР - 177;
Даниловский МР 119;
Мышкинский МР - 113;
Некоузский МР - 109;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 51;
Любимский МР - 28.