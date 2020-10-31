Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 октября 2020 года: COVID-19 убил еще одного человека

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Всего заражений: 11414(+127)

Всего выздоровлений: 10354 (+138)

Умер: 59 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

В Ярославской области еще один человек скончался от коронавируса. Очередной, уже 59-ой жертвой COVID-19 стал мужчина 1968 года рождения.

За сутки еще 127 человек заразились коронавирусом, выздоровели 138 ярославцев. Госпитализировано 1475 пациентов: у 401 короновирус подтвержден, у 1074 есть все признаки инфекции.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5374;

Рыбинск – 1745;

Ростовский МР - 709;

г. о. Переславль-Залесский - 605;

Тутаевский МР - 554;

Ярославский МР - 411;

Гаврилов-Ямский МР – 315;

Рыбинский МР - 258;

Угличский МР - 238;

Некрасовский МР - 239;

Борисоглебский МР - 201;

Пошехонский МР - 177;

Даниловский МР 119;

Мышкинский МР - 113;

Некоузский МР - 109;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 51;

Любимский МР - 28.