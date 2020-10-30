Едем на дачу осенью

Фото предоставлено: «Tele2 Россия»

Согласно опросам в соцсетях, загородное жилье стало оптимальным местом для проведения времени на самоизоляции. Учитывая последние обстоятельства, многие жители Ярославля вновь уезжают на дачи и в домики в деревнях, где планируют провести ближайшие недели.

Это подтверждает и статистика Tele2. С середины сентября ярославские абоненты увеличили спрос на интернет в пригороде. До этого подобные показатели фиксировали в компании только летом, в период ограничений. Объясняется рост трафика просто: в небольших населенных пунктах мобильная связь стала основным инструментом для организации удаленного рабочего места или учебы.

С середины сентября ярославские абоненты увеличили спрос на интернет в пригороде Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор ярославского филиала Tele2 Сергей Тимонин рассказал, что в компании предвидели повторение событий этой весны, и обновили оборудование на тех базовых станциях, где ранее отмечалась высокая активность абонентов. Это позволит обеспечить жителей устойчивым сигналом сети и быстрым интернетом даже в часы пиковых нагрузок. Подобные работы затронули пригород, почти все районные центры, традиционные места отдыха, популярные автомобильные трассы.

Если с интернетом все ясно – SIM-карта Tele2 наверняка пригодится за городом, то о чем-то еще можно по случайности забыть. Мы составили полезный чек-лист со списком вещей на дачу.

Портативные зарядные устройства, фонари и газовые обогреватели

Бывает так, что из-за сильного ветра или мокрого снега жители небольших населенных пунктов могут на несколько часов остаться без электричества. Чтобы в таких ситуациях была возможность зарядить севший смартфон, возьмите на дачу внешние аккумуляторы для гаджетов.

Также пригодятся фонари на батарейках и грелки. А особенно продвинутые жители могут приобрести специальные обогреватели, которые работают от компактных газовых баллонов. При отсутствии электричества вы точно останетесь на связи и в тепле.

Аптечка

Вроде очевидная вещь, но многие не уделяют сбору аптечки должного внимания. Помимо лекарств, которые вы принимаете регулярно – от головной боли, хронических заболеваний и т.д., позаботьтесь о средства на случай травм: бинтов, пластырей, мазей, капель для промывания глаз. Также хорошо взять с собой препараты первой помощи: от пищевых отравлений, боли в сердце. Ну и не забудьте про тонометр.

Запасы с большим сроком годности

Консервы, чай, и кофе еще никогда не были лишними как на даче, так и в любой жизненной ситуации. В интернете есть множество рецептов, следуя которым можно сделать из простой тушенки невероятно вкусный ужин. Также стоит признать, что готовка с консервами – намного проще и быстрее. А значит, вы освободите себе несколько вечерних часов для отдыха или развлечений. Кстати, о них – дальше.

Учитывая последние обстоятельства, многие жители Ярославля вновь уезжают на дачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развлечения в смартфоне

Этой весной, в разгар самоизоляции, оператор Tele2 открыл развлекательную площадку в интернете – «Дом по другим правилам». На ней можно бесплатно посмотреть рейтинговые фильмы, видео с экскурсиями, тренировки, лекции и многое другое.

А недавно лекторий «дома» пополнился экскурсией по краснодарскому арт-парку. На видео площадку презентует один из участников творческой группы Recycle Андрей Блохин, который занимался созданием объектов парка. Он рассказывает зрителям, как «считывать» основное сообщение в современном искусстве и как возникли идеи скульптур.

Еще одна популярная лекция – прогулка по Абрау-Дюрсо. Это местечко в Краснодарском крае, где расположен одноименный завод шампанских и тихих вин, а также находится изумрудное озеро, недавно получившее статус объекта культуры. Также на портале есть прогулки по Екатеринбургу, Красноярску, Ростову-на-Дону, Казани и другим уголкам нашей страны.

В тренажерном зале «Дома по другим правилам» зрителям особенно полюбились тренировки на открытом воздухе, занятия для бегунов и упражнения на все группы мышц. Возможно, они заинтересуют и вас. А раздел с фильмами недавно пополнился новыми картинами. В частности, теперь доступна к просмотру комедийная лента «Нянька на рождество» о неудачливом хулигане, ставшем сиделкой для миллионера, детектив «Затмение» о начинающем режиссере, который ищет автора загадочного фильма ужасов, и многое другое.

Удобно, что развлечения на площадке «Дом по другим правилам» доступны всем жителям нашей области, независимо от того, каким оператором они пользуются. Однако у абонентов Tele2 есть преимущество – покрытие сети компании охватывает почти все населенные пункты, в том числе, маленькие села и поселки, так что с мобильным Интернетом компании смотреть эти фильмы можно будет в любом месте и в любое время.

Лиц.№169842 от 10.04. 2019 г.