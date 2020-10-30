Дмитрий Миронов: «Все, кто трудится в медицине и фармацевтике, - герои нашего времени»

Дмитрий Миронов подчеркнул, что современные средства коммуникации обогатили общество новым опытом. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня в последний день форума профессиональной ориентации для школьников состоялся Большой открытый урок, на котором перед участниками выступил ряд экспертов.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина. В нем участвуют эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и школьники, объединяющиеся для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. В этом году форум в Ярославле впервые состоялся в дистанционном формате. В программе были представлены шесть сфер: фармацевтика, медицина, культура/креативные индустрии, энергетика, образование и IT. «ПроеКТОриЯ» объединила 540 школьников со всей России.

- Впервые форум проходил в новых условиях, когда большинство его участников работали в цифровом формате, - отметил глава региона в своем обращении к ребятам. - Пандемия коронавируса изменила жизнь всех. И этот глобальный вызов потребовал адекватного ответа от организаторов форума. Но я надеюсь, сокращение возможности непосредственного личного общения компенсировалось расширением круга участников форума.

Дмитрий Миронов также подчеркнул, что благодаря цифровым технологиям в мероприятиях форума смогли принять участие все желающие, в каких бы отдаленных уголках России они ни проживали. В условиях пандемии в образовательной системе и сфере культуры резко выросла роль информационных технологий, современные средства коммуникации обогатили общество новым опытом.

- В этом году упор в программе форума был сделан на те направления, которые играют решающую роль в борьбе с вирусом, в первую очередь, это медицина и фармацевтика. Все, кто сегодня трудится в этих сферах, – герои нашего времени, это люди, которые спасли тысячи жизней. Вы знаете, что в России разработана и зарегистрирована вакцина против коронавируса. Это в очередной раз свидетельствует о том, что наша наука находится на передовых позициях, и вам есть, у кого учиться и на кого равняться, - сказал Дмитрий Миронов и пожелал ребятам успехов в учебе и будущей работе.