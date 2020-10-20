Филиал «Россети Центр Ярэнерго» модернизировал подстанцию «Залесье»

ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» завершили реконструкцию подстанции 110/35/10кВ «Залесье» в Рыбинском районе Ярославской области.

В рамках работ на энергообъекте были заменены силовой трансформатор 10 МВА на более мощный 16 МВА, электромеханические устройства РЗА на современные микропроцессорные блоки управления.

Модернизация этого крупного энергообъекта позволит ликвидировать дефицит мощности и тем самым исключить его из перечня закрытых центров питания, а также повысить надежность электроснабжения потребителей Рыбинского района, среди которых крупнейшая птицефабрика Ярославской области АО «Ярославский бройлер». Продукция этого предприятия в настоящее время реализуется в 15-ти субъектах Российской Федерации.

От ПС 110 кВ «Залесье» подключены семь населенных пунктов Рыбинского района численностью около 1800 жителей и 14 населенных пунктов Тутаевского района численностью 111 жителей, а также ряд промышленных объектов жизнеобеспечения - насосные станции систем канализации, водозаборное и водоочистное сооружения, детские сады и школы указанных районов.

Стоит отметить, что реконструкцию объекта ярославские энергетики произвели в сложный период, связанный с введенными ограничениями из-за эпидемиологической обстановки в регионе и на территории Российской Федерации в целом. Филиал «Россети Центр Ярэнерго» не только не допустил отклонений от запланированных объемов работ, но и выполнил задачу с опережением срока. Это подтверждает высокий уровень организации и ответственности не только руководителей, но и каждого работника филиала.