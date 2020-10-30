Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 октября 2020 года: выздоровевших больше, чем заболевших

Выздоровевших - 147, заболевших - 123. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11287 (+123)

Всего выздоровлений: 10216 (+147)

Умер: 58 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области вылечились от коронавируса еще 147 жителей региона. При этом за сутки COVID-19 выявили у 123 человек.

В настоящее время госпитализированы 1489 пациентов. Из них 400 с подтвержденным коронавирусом, 1089 с типичной клиникой заболевания. На карантине после контакта с заразившимися находятся 3553 ярославца.

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 по региону на сегодняшний день такова:

Ярославль - 5301;

Рыбинск – 1734;

Ростовский МР - 709;

г.о. Переславль-Залесский - 594;

Тутаевский МР - 547;

Ярославский МР - 411;

Гаврилов-Ямский МР - 309;

Рыбинский МР - 257;

Угличский МР - 238;

Некрасовский МР - 224;

Борисоглебский МР - 201;

Пошехонский МР - 177;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 113;

Некоузский МР - 108;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР - 28.