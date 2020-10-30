Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 октября 2020 года: выздоровевших больше, чем заболевших

Выздоровевших - 147, заболевших - 123. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11287 (+123)
Всего выздоровлений: 10216 (+147)
Умер: 58 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области вылечились от коронавируса еще 147 жителей региона. При этом за сутки COVID-19 выявили у 123 человек.
В настоящее время госпитализированы 1489 пациентов. Из них 400 с подтвержденным коронавирусом, 1089 с типичной клиникой заболевания. На карантине после контакта с заразившимися находятся 3553 ярославца.
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 по региону на сегодняшний день такова:
Ярославль - 5301;
Рыбинск – 1734;
Ростовский МР - 709;
г.о. Переславль-Залесский - 594;
Тутаевский МР - 547;
Ярославский МР - 411;
Гаврилов-Ямский МР - 309;
Рыбинский МР - 257;
Угличский МР - 238;
Некрасовский МР - 224;
Борисоглебский МР - 201;
Пошехонский МР - 177;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 113;
Некоузский МР - 108;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР - 28.