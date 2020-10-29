Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 октября 2020 года: заразились 118 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11164 (+118)
Всего выздоровлений: 10069(+144)
Умер: 58 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области за сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом заразились еще 118 человек, выздоровели 144 ярославца. На данный момент госпитализировано 1477 пациентов: у 392 COVID-19 подтвержден, у 1085 наблюдается типичная клиника болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5257;
Рыбинск – 1725;
Ростовский МР - 709;
г. о. Переславль-Залесский - 584;
Тутаевский МР - 537;
Ярославский МР - 399;
Гаврилов-Ямский МР – 308;
Рыбинский МР - 256;
Угличский МР - 238;
Некрасовский МР - 203;
Борисоглебский МР - 201;
Пошехонский МР - 173;
Даниловский МР 119;
Некоузский МР - 107;
Мышкинский МР - 103;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР – 28.