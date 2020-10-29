Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 октября 2020 года: заразились 118 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11164 (+118)

Всего выздоровлений: 10069(+144)

Умер: 58 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области за сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом заразились еще 118 человек, выздоровели 144 ярославца. На данный момент госпитализировано 1477 пациентов: у 392 COVID-19 подтвержден, у 1085 наблюдается типичная клиника болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5257;

Рыбинск – 1725;

Ростовский МР - 709;

г. о. Переславль-Залесский - 584;

Тутаевский МР - 537;

Ярославский МР - 399;

Гаврилов-Ямский МР – 308;

Рыбинский МР - 256;

Угличский МР - 238;

Некрасовский МР - 203;

Борисоглебский МР - 201;

Пошехонский МР - 173;

Даниловский МР 119;

Некоузский МР - 107;

Мышкинский МР - 103;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 28.